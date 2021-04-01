Элина Сушкевич планирует лично присутствовать на рассмотрении апелляции по делу врачей

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Врач-неонатолог Регионального перинатального центра Калининграда Элина Сушкевич прокомментировала новость о назначении даты и времени заседания суда по обжалованию приговора. Изучать апелляцию будут в Москве 28 апреля в 10.00.

- Планирую присутствовать лично на заседании, - заявила Элина Сушкевич. - Пока мои адвокаты готовятся, я продолжаю работать. Это помогает отвлечься от предстоящих судебных процессов.

Сушкевич также поблагодарила коллег и просто неравнодушных горожан за продолжающуюся и после вынесения приговора поддержку.

- Вокруг меня образовалось прекрасное сообщество из родных, моих коллег, семей пациентов и просто неравнодушных людей, которые верят и постоянно поддерживают меня. Их поддержка не стала меньше и после последнего заседания. Я очень благодарна, - сказала врач.

Адвокат Сушкевич Камиль Бабасов также отметил, что надеется «на справедливое и взвешенное судебное решение в апелляционном суде».

- И очень надеемся, что суд оставит приговор в силе, - подчеркнул адвокат.

Напомним, экс-руководителя роддома № 4 Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняли в умышленном убийстве ребенка, родившегося с экстремально низкой массой тела 6 ноября 2018 года в роддоме № 4. По версии следствия, Белая выступила организатором убийства, а Сушкевич –исполнителем.

16 декабря 2020 года Калининградский областной суд на основании вердикта присяжных вынес в отношении Елены Белой и Элины Сушкевич оправдательный приговор.