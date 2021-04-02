Ко Дню города: В Калининграде под Второй эстакадой построят еще один скейт-парк

Новый скейт-парк может появиться ко Дню города, то есть в начале июля. Фото: СОЦСЕТИ

Есть большое желание успеть сделать подарок нашеи молодежи ко Дню города. В этом призналась глава администрации Калининграда Елена Дятлова в «Фейсбуке».

- Сегодня объявили торги на поставку оборудования для скеи т-парка под 2-ои эстакадои (площадка расположена в раи оне Набережнои Адмирала Трибуца), - написала глава.

Елена Дятлова рассказала также, что сейчас ей приходится осваивать новые слова.

- Учу новые для себя термины, чтоб если спросят, на что предлагается потратить 2,6 млн бюджетных рублеи , четко ответить: на мини-рампу; скеи т-плазу с лестницеи и пандусом; квотерпаи пы; флаи бокс; спаи нспамп-секцию и пирамиду со столом с двухкинковым реи лом с двухкинковым граи ндбоксом, - перечислила Елена Дятлова, очевидно, уже освоенные выражения скейтбордистов.

Глава администрации также отметила, что «это инвестиции не только в организацию досуга юных горожан».

- Калининградская служба заказчика также очень надеется, теперь им придется реже устранять последствия вандализма на общественных территориях. Кататься детям все равно не запретишь, но пусть они лучше это делают в оборудованных местах, - заметила Елена Дятлова.