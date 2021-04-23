Скончался 55-летний калининградец, пострадавший от взрыва газа на улице Леонова

. Фото: Иван МАРКОВ

Мужчина, пострадавший при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Космонавта Леонова в Калининграде, скончался в больнице. Ранее региональный минздрав сообщал, что калининградец был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу, его состояние медики оценивали как тяжелое.

По данным Управления Следственного комитета по Калининградской области, пострадавший получил ожоги, на момент взрыва он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Погибший – 55-летний Александр Орлов. Известно, что работал таксистом. В муниципальной квартире, где произошел взрыв, жила еще и вдова брата Александра Орлова с двумя детьми (сыну 21 год, дочери - 5). Они не пострадали. Муниципалитет сегодня решает вопрос о предоставлении семье жилья из маневренного фонда.

Напомним, взрыв в многоквартирном доме на улице Космонавта Леонова произошел днем 21 апреля. Предварительно, причина– неисправность газового оборудования.

По факту взрыва следственным отделом по Центральному району Калининграда проводится доследственная проверка.