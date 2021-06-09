Начался подъем затонувшего у берегов Калининградской области траулера «Капитан Лобанов»

От полного погружения траулер двое суток удерживали тросы. Фото: СОЦСЕТИ

В Калининградской области поднимают частично затонувший 7 июня траулер "Капитан Лобанов".

- Подъем проходит под контролем специальных служб и надзорных органов, - примерно час назад об этом сообщила Межрегиональная общественная организация «Зеленый фонд».

По данным ТАСС, управление Росприроднадзора по СЗФО начало проверку по факту загрязнения Калининградского залива в связи с затоплением траулера.

- В районе аварии обнаружено загрязнение морской акватории, - цитирует агентство заявление ведомства. - Яркие радужные полосы шириной примерно 30 м растянулись на протяжении 300 м. Для локализации загрязнения вокруг "Капитана Лобанова" выставлены боновые заграждения, внутри которых применяются сорбирующие вещества для поглощения загрязнения. Распространения радужной пленки за бонами не установлено.

Сообщается также, что собственник затонувшего траулера предпринимает действия по спасению воды от загрязнения.

- "Морская фирма "Сталактит" направила в адрес морской спасательной службы заявку на ликвидацию разлива нефтепродуктов, - отметили в Росприроднадзоре.