Калининградцы попросили Антона Алиханова вернуться к теме пляжа в Зеленоградске

Работа на пляже в Зеленоградске продолжается. Фото: СОЦСЕТИ

После короткого комментария Антона Алиханова относительно сроков открытия западного пляжа в Зеленоградске вопросов у жителей региона стало еще больше. Об этом написал глава региона в Инстаграм.

- Много вопросов задавали про пляж «Западный» в Зеленоградске, - вернулся к теме губернатор и прокомментировал проводимые работы подробнее. - По условиям договора подрядчик должен завершить берегоукрепительные работы до конца ноября 2021 года, - отметил глава региона. - В настоящий момент уже открыт участок пляжа 400 метров. Бетонные работы в полном объеме должны завершить до конца июня. Работы по устройству дренажной призмы, каменной наброски с демонтажем временной дороги и уборкой пляжа завершатся 25 июля. И уже после пляжного сезона проведут благоустройство склона с гидропосевом трав. Муниципальные власти обустроили еще один пляж западнее в районе Малиновки.

Также губернатор подчеркнул, что проводимая работа направлена именно на укрепление берегов.