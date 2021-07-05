В Роспотребнадзоре объяснили, из-за каких нарушений закрыли пункт вакцинации в офисе «Калининград Сити Джаз»

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Первый в России мобильный пункт вакцинации открылся в офисе фестиваля «Калининград Сити Джаз», близ паба «Лондон», 23 июня. Но не прошло и двух недель, как делать прививки там прекратили.

В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области сообщили, что пункт вакцинации не соответствовал требованиям санитарного законодательства. Вакцинацию проводили представители городской больницы № 3, но, как оказалось, делать это было нельзя.

- В нарушение установленных требований медицинская организация приступила к работе без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещения санитарному законодательству для данного вида деятельности, - заявили в Роспотребнадзоре. - Изначально в офисе не были созданы условия, которые необходимо соблюдать при вакцинации. Кроме этого, вход в прививочный пункт и вход жильцов был единым, что также недопустимо.

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