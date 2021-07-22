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Общество22 июля 2021 12:34

В Калининграде все пострадавшие от действий педофила дети - из благополучных семей

Уполномоченный по правам ребенка Калининградской области Ирина Ткаченко прокомментировала громкое дело
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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Уполномоченный по правам ребенка Калининградской области Ирина Ткаченко, отвечая на запрос «Комсомольской правды», отметила, что среди жертв гурьевского педофила нет подростков, кто воспитывается в центрах для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей на территории региона.

- В соответствии с действующим законодательством расследованием уголовных дел данной категории занимается Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области, - говорится в ответе на запрос. - Все пострадавшие дети не относятся к категории детей, оставшихся без попечения родителей, все они - из благополучных семей.

По словам Ирины Ткаченко, в аппарат Уполномоченного за помощью никто из пострадавших и их родственников не обращался.

- Вместе с тем известно, что обратившимся за помощью несовершеннолетним и их семьям из числа пострадавших по данному делу оказывалась психологическая помощь, - отметила Ирина Ткаченко.

В среду, 21 июля, стало известно, что Гурьевский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего Анатолия С., «который с января 2018 года, установив с 13 мальчиками доверительные отношения, неоднократно совершал в отношении них иные действия сексуального характера, квалифицированные следствием как насильственные».

С одним из потерпевших осужденный совершил акт мужеложства.

Все дети - не старше 12 лет.

Об Анатолии С. известно, что был тихим, спокойным, малоговорящим человеком. Работал фотографом. В частности, на открытых публичных мероприятиях благотворительного центра «Верю в чудо». В центре заверили, что осужденный не контактировал с их подопечными.