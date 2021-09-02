В Советске похоронили погибшего вратаря «Красной Звезды» Александра Шишмарева

Александр Шишмарев. Фото: сообщество «СОВЕТСКий футбол».

Сегодня в Советске прошли похороны 23-летнего вратаря «Красной Звезды» Александра Шишмарева. Напомним, он погиб в прошлую субботу в Калининграде во время игры с молодежным составом «Балтики» в любительской лиге. Нападающий балтийцев потянулся за мячом в подкате и ненамеренно ударил Александра коленкой в грудь. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате рефлекторной остановки сердца.

Прощание с Александром Шишмаревым состоялось у зала ДЮСШ Советска, куда пришли футболисты разных команд и просто жители города. Отпевание прошло в храме Святой Троицы. Похоронили Александра на городском кладбище. Средства на похороны и поминки выделили региональная федерация футбола, администрация Советска и местное подразделение МЧС. В следующем году также за счет федерации будет установлен памятник на кладбище.

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