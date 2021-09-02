Мэрия Калининграда предупреждает об усилении ветра в пятницу

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В пятницу, 3 сентября, в Калининграде снова будет ветрено. Об этом мэрия Калининграда предупредила в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

«Завтра снова, как обещают нам синоптики, ожидается усиление северо-западного ветра, местами до 16 м/с, - пишет пресс-служба городской администрации. - Воспринимать это нужно исключительно как предупреждение: не парковать автомобили под старыми деревьями, рекламными конструкциями и в любых других местах, где ваше имущество может пострадать от последствий порывов ветра».

Напомним, что в среду, 1 сентября, ветер повалил дерево на улице Ялтинской. Недалеко от пересечения с Московским проспектом на «Ауди» упал огромный тополь. В автомобиле, к счастью, не было людей.

В Зеленоградске вчера ветер раскачал кабинки с людьми на колесе обозрения.