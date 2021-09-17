Назначено первое заседание по пересмотру дела калининградских врачей

Елена Белая и Элина Сушкевич - к новой серии судебных заседаний готовы! Фото: СОЦСЕТИ

Калининградский врач-неонатолог Элина Сушкевич на своей странице в Фейсбуке сообщила дату первого заседания по пересмотру решения суда присяжных Калининградского областного суда о невиновности ее и экс-руководителя роддома № 4 Елены Белой в смерти новорожденного.

- Сегодня нам сообщили дату первого заседания. Оно состоится 04.10. в 11:30, - написала Элина Сушкевич. - Я все больше понимаю, как не просто будет совместить работу с заседаниями. Очень хочется присутствовать лично в суде, а не быть онлайн.

- Пока все складывается, но covid, сезонность и вечный дефицит кадров вносят свои коррективы! И адский август сменил адский сентябрь! А еще иногда и цена билета на самолет вызывает недоумение и сомнения в адекватности авиакомпаний. Но нас так просто не победить! - заверила Элина Сушкевич своих подписчиков.

Коллегия присяжных Калининградского областного суда вынесла решение о невиновности медиков в декабре 2020 года. Однако потерпевшая сторона не согласилась с вердиктом и добилась пересмотра дела врачей, который пройдет в Московском областном суде.

По версии следствия, в ноябре 2018 года исполняющая обязанности главного врача родильного дома № 4 Калининграда привлекла врача анестезиолога–реаниматолога, приехавшего в составе реанимационной бригады для оказания помощи ребенку и дальнейшей транспортировки в перинатальный центр, ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат», в результате чего ребенок скончался.

Уголовное дело по ходатайству Элины Сушкевич рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.

Напомним, сегодня стало известно, что главный врач регионального перинатального центра Ольг Грицкевич покинула свой пост. Ольга Грицкевич во время суда над Элиной Сушкевич и Еленой Белой также вызывалась на одно из заседаний в качестве свидетеля.

О деле калининградских врачей можно почитать здесь.