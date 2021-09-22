Стала известна дата выхода фильма «В клетке-2», на съемках которого в Калининграде избили Павла Прилучного

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Премьера фильма «В клетке-2», который снимали в Калининграде, намечена на 7 октября в Okko. Об этом сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» во ВКонтакте.

В картине снялись Павел Прилучный, Владимир Епифанцев, Екатерина Маликова, Артур Ваха, Алена Михайлова и другие.

Напомним, речь идет о том самом фильме, во время съемок которого в Калининграде случился инцидент с актером Павлом Прилучным. В ноябре 2020 года он подрался в клубе «Завод» на улице Ялтинской, через некоторое время лег в Москве в больницу, перенес операцию, а потом написал заявление в полицию, сообщив, что его избили.

Калининградский друг Прилучного говорил, что во время драки в клубе артист не был пьян.

А владелец ночного клуба «Завод» Владимир Семенов, который схлестнулся на кулаках с известным актером, рассказал «Комсомолке» подробности инцидента.