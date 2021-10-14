Старую забраковали, сделают новую: Для Светлогорска изготовят еще одну скульптуру «Несущая воду»

Неудачную копию уже убрали из парка. Фото: Светлогорский городской округ

Для Светлогорска изготовят еще одну копию скульптуры Германа Брахерта «Несущая воду» - уже третью по счету. Предыдущую, которая была сделана откровенно некачественно, что бросилось в глаза даже непрофессионалам, забраковали.

«Профессиональная экспертная комиссия зафиксировала несоответствия с техническим заданием по контракту, как по размерам, так и по требованию создания именно «точной копии». Исполнитель переделает работу за свой счет, это предусмотрено условиями контракта», - рассказали в администрации Светлогорска.

Отмечается, что скульптуру будут делать полностью с нуля и это потребует длительного времени. «Рассчитываем, что новая скульптура появится в парке к концу этого года. Установленную летом скульптуру уже убрали», - сообщили в администрации курорта.

Напомним, оригинал скульптуры «Несущая воду» хранится в Доме-музее Брахерта в отрадном. Копию, которая стояла в Лиственничном парке Светлогорска, передали в Музей изобразительных искусств из-за того, что она начала разрушаться. Вместо нее и сделали некачественную копию (и установили 31 августа), которую справедливо раскритиковали.