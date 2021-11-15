Подведены итоги конкурса «Поймай преступника вместе с «Комсомолкой»

Рисунок Александры Астапенко.
В воскресенье, 14 ноября, на нашем сайте завершилось голосование по выбору победителя конкурса «Поймай преступника вместе с «Комсомолкой». Напомним, каждый участник нарисовал свой вариант портрета вымышленного преступника, приметы которого мы перечислили в задании. Профессиональный фоторобот составили специалисты экспертно-криминалистического центра УМВД России по Калининградской области.
Симпатии во время голосования распределились так:
Александра Астапенко - 71
Вероника Проказина - 52
Дина Егорова - 37
Екатерина Мартко - 19
Николай Варыханов - 18
Каролина Осипова - 16
Мы благодарим всех, кто принял участие в нашем конкурсе, поздравляем Александру с победой и ждем в редакции, чтобы вручить приз.
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