В Калининграде закрыли клуб «Завод», в котором подрался актер Павел Прилучный

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Клуб «Завод», расположенный на ул. Ялтинской в Калининграде, закрыли по решению суда. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в заведении была проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности действующего законодательства.

«Выявленные нарушения в сфере обеспечения пожарной безопасности не позволяют собственнику эксплуатировать помещения, поскольку представляют опасность для жизни и здоровья граждан, в случае возникновения пожара. Центральный районный суд Калининграда вынес определение о запрете осуществления любой деятельности до устранения выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности в здании», - говорится в сообщении.

«Завод» известен, в том числе и тем, что в нем случился инцидент с актером Павлом Прилучным. В ноябре 2020 года он подрался в клубе «Завод» на улице Ялтинской, через некоторое время лег в Москве в больницу, перенес операцию, а потом написал заявление в полицию, сообщив, что его избили.

Калининградский друг Прилучного говорил, что во время драки в клубе артист не был пьян.

А владелец ночного клуба «Завод» Владимир Семенов, который схлестнулся на кулаках с известным актером, рассказал «Комсомолке» подробности инцидента.