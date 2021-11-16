Экс-главе администрации Славска не удалось обжаловать приговор за взятку и мошенничество

Бывшему главе администрации Славского района Константину Панфилову не удалось обжаловать обвинительный приговор за получение взятки и мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Летом этого года Панфилова приговорили к 4,5 года колонии общего режима. Суд признал бывшего чиновника виновным в крупном мошенничестве и получении взятки.

Как ранее писала «Комсомолка», в феврале 2018 года Константин Панфилов предложил одному из местных предпринимателей приобрести за 400 тысяч рублей металлический шпунт. Шпунт являлся собственностью муниципалитета, и для его продажи требовалось соответствующее решение Совета депутатов. Введя в заблуждение как предпринимателя, так и подчиненных, Панфилов частями получил от коммерсанта требуемую сумму, обещая ему оформить документы для передачи шпунта в собственность, в действительности не намереваясь этого делать. Полученные от потерпевшего деньги он израсходовал на собственные нужды.

Также суд признал Панфилова виновным в получении взятки в размере 75 тысяч рублей. За эти деньги он помог «одному из жителей региона» приобрести три земельных участка в поселке Мысовка по минимальной стоимости без проведения аукциона. Как ранее писала «Комсомолка», в 2020 году на странную сделку обратила внимание прокуратура.