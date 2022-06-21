Вместе с железнодорожным Литва перекрыла автомобильный грузовой транзит в Калининград

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Литва полностью перекрыла транзит санкционных товаров в Калининградскую область. Если изначально была информация только о железнодорожных перевозках, то сегодня стало известно о перекрытии движения для грузовых автомобилей..

"Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем", - сообщает Interfax со ссылкой на пресс-службу правительства области.

По данным информагенства, фуры, следующие в Калининград, уже разворачивают на белорусско-литовском пункте пропуска Мядининкай. Возможности проехать на территорию соседней республики ожидают порядка 330 автопоездов.

Накануне губернатор Антон Алиханов сообщил о том, что попавшие под запрет грузы будут перевозиться морским путем через порты Санкт-Петербурга.

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