На чердаке сиротского приюта у синагоги откроют арт-пространство

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде завершается длительный ремонт здания, в котором до войны располагался сиротский приют еврейской общины Кёнигсберга. Исторический дом преобразился и изменил свой облик.

Особенностью ремонта стало изменение геометрии крыши, в результате у здания появился большой чердак, которого раньше не было. Теперь там хотят организовать арт-пространство и привлекать в здание туристов. Об этом на лекции в «Воротах» рассказал руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин.

- Мы сформировали большую крышу, там огромное чердачное пространство. И это место общего пользования, большой чердак принадлежит всем жителям. На нашей последней встрече жители сами вышли с инициативой. Сказали, что будут проводить экскурсии. Говорят: «Мы закроем подъезд, но каждый час будем проводить экскурсии, а на чердаке хотим сформировать арт-пространство». Я был в шоке, когда это услышал. Думал, нам еще год нужно будет потратить, чтобы уговорить их это сделать. Но жители сами вышли с инициативой. Еще год назад это было просто невозможно, - сказал Олег Туркин и отметил, что люди, живущие в этом доме, активные. А главное – они меняются в лучшую сторону.

- Год мы уже на этом объекте работаем и год взаимодействуем с жильцами. Они нам доверяют, они нам верят. После этого капитального ремонта люди совсем поменяются, - уверен Олег Туркин.

Чердак получился большим. Фото: Александр КАТЕРУША

Глава фонда рассказал, что в восточнопрусской архитектуре традиционно крыша является пятым фасадом.

- У крыши настолько большой уклон, что мы ее видим с улицы. Это нехарактерно для русской архитектуры: в Нижнем Новгороде или Питере уклон кровли небольшой. А традиция восточнопрусской архитектуры - это, как говорится на сленге, большой жирный чердак: многоуровневый, с мансардой. Когда в годы войны бомбили Кёнигсберг, в первую очередь сгорели все крыши.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что, учитывая особенность места, можно было бы рассмотреть вариант открыть на чердаке здания мастерские художников или что-то в этом духе.

- Обидно будет, если на чердаке с видом на Кафедральный собор и Рыбную деревню просто станут сушить белье и хранить ненужные вещи, - отметил корреспондент «КП».

Олег Туркин согласился и выразил надежду, что «в конечном итоге там что-то сформируется и организуется». И, как оказалось, все разговоры и надежды были не напрасны.

В 2021 году руководство Фонда капремонта сообщило, что в надстроенных помещениях сиротского приюта у синагоги не будут организовывать квартиры или какие-либо жилые помещения.