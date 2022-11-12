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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 18:30

Пожаром в Гвардейске, в котором пострадали дети, занялись в следственном комитете

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Гвардейском районе следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства пожара, в котором пострадали двое детей 17 и 13 лет.

Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Следователями регионального управления Следственного комитета произведен осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы», - говорится в сообщении.

Напомним, по неподтвержденной официально информации, пожар в доме устроил 45-летний глава семейства. В результате ЧП пострадал он сам, жена и дети.