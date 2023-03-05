На ул. Киевской восстановят знаменитую мозаику с кораблями

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде продолжается эпопея с мозаикой на улице Киевской, 137. Ее, напомним, демонтировали, чтобы отремонтировать стену дома. Картину обещали вернуть на место. После ремонта начали крепить панно назад, но делали это крайне неаккуратно, на что обратили внимание краеведы.

«Конструкторы обозначили, что единственно возможный вариант - на анкерные штифты со шляпкой большого диаметра. Такие крепления сильно искажали вид мозаики», - пояснили свою работу в Фонде капремонта Калининградской области.

Теперь же в Фонде капремонта решили, что оригинальную мозаику отдадут в музей, а восстановлением ее на стене займется мозаичист из Зеленоградска Повел Савельев. Дизайнер известен своими работами в курортном городе. Последнее его творение – крышка люка с котами.

Мозаичные панели повторно демонтировали со стены и перевезли в депозитарий Фонда.

«Панели смогут стать выставочными экспонатами в различных музеях», - сообщили в Фонде.

Сроки работ не обозначены.