На историческом здании Дирекции имперских железных дорог на Ленинском проспекте установят часы

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

На бывшем здании Дирекции имперских железных дорог на Ленинском проспекте, 111-117 установят настоящие часы.

Об этом сообщает Фонд капремонта Калининградской области.

«Движение и время олицетворяет сама скульптура. Исторически часы ходили, со временем они были утрачены вовсе, сам акротерий был сильно поврежден», - отметили в Фонде.

Сейчас специалисты приступили к разработке эскиза по изображениям из исторических каталогов.

«Уверены, что скульптура станет не просто украшением здания, а и местом притяжения с символичным контекстом: из прошлого - в будущее», - говорят в Фонде.

Ранее сообщалось о планах восстановить скульптуру для этого здания. Композиция уже готова.

Прежнюю скульптуру демонтировали, она находилась в таком плохом состоянии, что ремонтировать ее не было смысла.