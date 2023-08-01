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НовостиОбщество1 августа 2023 12:39

Житель Правдинска со спинальной мышечной атрофией поступил в БФУ имени И. Канта

Антон Ледовский и его родители ищут оптимальные условия обучения в университете
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Антон поступил в БФУ.

Антон поступил в БФУ.

Фото: БФУ им. И. Канта

Антон Ледовский из Правдинска, который из-за проблем со здоровьем лежа сдавал ЕГЭ, поступил в БФУ имени И. Канта по направлению «Прикладная математика».

Сейчас родители первокурсника активно общаются с университетом, чтобы обеспечить оптимальные условия обучения для Антона, учитывающие спинально-мышечную атрофию парня и особенности его состояния. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Болезнь не позволяет молодому человеку длительное время сидеть, однако это не помешает ему продолжать стремиться к своей цели - получить высшее образование и успешно закончить университет», - говорится в сообщении.

Антон – медалист, он не останавливается на достигнутом и продолжает демонстрировать отличные результаты в учебе.

Об Антоне Ледовском из Правдинска узнали, когда в СМИ написали, как он сдавал экзамены, выпускаясь из 9-го класса школы. Учитывая особенности организма, сделать это было очень непросто.

Мальчик родился с наследственным генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией (СМА, та самая болезнь, на лечение от которой собирали деньги Милане Семеньковой).

В 2022 году молодой человек перенес ковид.