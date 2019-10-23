«Подозрения только усилились»: мать погибшего в полицейском участке калининградца прокомментировала видео из камеры, куда поместили ее сына

Следственный комитет продолжает проверку по факту трагической смерти 36-летнего Ивана Вшивкова, который 20 октября в полиции Московского района получил ожоги 70 процентов тела и вскоре умер в больнице. Ситуация вокруг резонансного дела накаляется. Журналисты федеральных и местных изданий и каналов едут на улицу Киевскую с надеждой взять комментарий у очевидцев в погонах. Но никто ничего не комментируют, корреспондентам вежливо указывают за дверь.

В интернете тем временем появилось видео с камер наблюдения из полицейского участка. В ролике показано, как в первой камере, куда посадил Ивана Вшивкова, он дерется с полуголым здоровяком. Далее Ивана помещают в другое помещение. Именно в нем он пытается вывести из строя камеру видеонаблюдения.

Эти кадры прокомментировала мать погибшего Ольга Вшивкова.

- Посмотрите, начало этого ролика, смысл которого доказать, что Иван «разбушевался», - говорит женщина. - В камере сидит бугай, которого мой сын якобы спровоцировал на драку. Но судя по показанным кадрам, никто не видит, кто кого спровоцировал. Это раз. На следующих видеокадрах, именно тот бугай зажал Ивану голову и повалил на пол. Естественно, сын сопротивлялся. Но когда полицейские их разняли, Иван в сторону стражей порядка агрессии не проявлял! Его спокойно вывели из камеры.

- Там есть кадры из другой камеры, куда поместили вашего сына после драки с "бугаем". Там он также ведет себя довольно агрессивно. Что скажете?

- Да, в другой камере он стучал в двери. Кстати, в том же ролике видно лежащего человека. Именно этот человек разговаривал с моей дочерью, когда она приезжала за Иваном. Она его расспрашивала, и он сказал, что при нем Ваня не разбивал камеру видеонаблюдения! Еще видите пластиковую бутылку в камере. Но камеры в кожухах и разбить их пластиковой бутылкой невозможно. И это видео еще больше усиливает мои подозрения в том, что провоцировали сына специально, избили, а потом скрыли эти следы побоев. Медики говорят, обожгли Ваню так, чтобы скрыть доказательства. Такое впечатление, что сын был связан, и его обливали кипятком.

- В Сети появилась информация, что часть состава Московского отдела полиции после случая с вашим сыном, всех кто дежурил в те сутки, отправили в отпуска. Вы знаете про это?

- Мне говорили об этом. Полицейским дано негласное распоряжение, чтобы на эту тему рот не открывали. У меня есть основания боятся за безопасность своей семьи. Но я обращусь ко всем матерям России. У меня другого выхода нет. Не уберегла своего сына, хотя бы сохраню его доброе имя. У нас весь Черняховск поднялся за Ивана. Одноклассники, футболисты, ребята, с которыми он работал, все, кто его знал. Спрашивают, какая помощь нужна? Всем поможем, - говорит мама погибшего парня.

В пресс-службе УМВД по Калининградской области "Комсомолке" сообщили, что никого в отпуска из Московского РОВД не отправляли:

- Все сотрудники находятся при исполнении, работают.

ОФИЦИАЛЬНО

Задержанный за мелкое хулиганство 36-летний житель Черняховска Иван Вшивков сумел открутить заглушку от батареи в камере и обвариться кипятком, хлынувшим из радиатора.

- Сотрудники полиции незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду "Скорой помощи", которая его госпитализировала, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Однако усилия медиков оказались напрасными - мужчина скончался в больнице.

В полиции добавили, что в настоящее время региональным УМВД проводится служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Позднее ситуацию прокомментировали в следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области. Там, в частности, сообщили, что доставленный в отделение полиции мужчина был пьян и вел себя агрессивно.

- Задержанный вывел из строя систему видеонаблюдения, установленную в помещении, а также повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог, - отметили в ведомстве, добавив, что "имеющиеся в ряде средств массовой информации сведения о том, что калининградец был прикован наручниками к батарее, на данном этапе доследственной проверки своего подтверждения не нашли".

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