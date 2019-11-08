Военный эксперт Юрий Зверев: «НАТО готовится к войне в Прибалтике»

Недавно в США вышел доклад Джеймстаунского фонда, где его автор доктор Джеймс Хукер представил сценарий гипотетической войны между Россией и НАТО в Прибалтике. Причем боевые действия, по мысли аналитика, развернутся в первую очередь в Калининградской области. Мы попросили прокомментировать эти апокалиптичные сценарии доцента кафедры географии, природопользования и пространственного развития, Ученого секретаря БФУ имени Канта, кандидата географических наук Юрия Зверева.

"Русские идут, дайте денег!"

- Юрий Михайлович, как нам следует относиться к докладу Джеймстаунского фонда?

- Без паники, как к предупреждению, что такие планы существуют и отрабатываются, и что надо готовиться им противодействовать. Понятно, что в реальности они могут отличаться от того, что просачивается в общий доступ. Но то, что в США и других странах НАТО ломают голову над тем, как нейтрализовать в случае необходимости российскую военную группировку в нашем регионе, так называемую зону ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD – от английского Anti-Access/Access Denied) сомнению не подлежит. Достаточно посмотреть на большое количество открытых англоязычных материалов про сильные и слабые стороны калининградской зоны A2/AD и про то, как и какими силами и средствами ей можно противодействовать. Особенно беспокоят американских и натовских стратегов наши дальнобойные зенитные ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и береговые ракетные комплексы «Бастион». И в случае военных действий одним из вариантов их ликвидации может стать попытка занятия территории области сухопутными войсками стран НАТО (в докладе даже прямо обозначено чьими – польскими и американскими). Как говорится, лучшая ПВО – это наши танки на аэродроме противника (от себя замечу – и на позициях его зенитных ракетных войск). А авиация НАТО хочет во время войны летать над Польшей и Прибалтикой без серьезного противодействия. Свидетельство тому – регулярная отработка действий по непосредственной авиационной поддержке батальонов НАТО в Прибалтике стратегическими бомбардировщиками B-52 с использованием управляемых авиабомб с обычным снаряжением. Понятно, что столь громоздкая и достаточно уязвимая для современных средств ПВО мишень, как B-52, сможет делать это только в случае, когда ПВО противника полностью подавлена.

Но есть еще и один нюанс, на мой взгляд. Доклад не случайно вышел в октябре, когда агентства США представляют свои предложения для формирования федерального бюджета США (в том числе военного), который президент, в свою очередь, должен представить в феврале следующего года. Поднимается паника – «русские идут!», «в Прибалтике «окно уязвимости» и ее можно взять голыми руками» и т.д. и т.п. А дальше выбиваются деньги на дальнейшее наращивание американских войск в Польше (автор доклада доктор Ричард Хукер призывает там уже в мирное время постоянно разместить американскую механизированную дивизию) и на поставки вооружений странам Прибалтики. Автор, в частности, предлагает усилить их за счет американских танков и самоходных гаубиц, которые сейчас стоят без дела на складах в пустыне в штате Калифорния и в других местах. И что-то мне подсказывает (смайлик), что поставки эти будут отнюдь не бесплатны. Так что, как говорится, ничего личного – только бизнес.

Кандидат географических наук Юрий Зверев.

- В докладе американского фонда подчеркивается, что конфликт может произойти, если Россия решится напасть на прибалтийские республики. Но откуда вообще посыл о том, что Россия собирается нападать на Прибалтику?

- Господин Хукер пытается обосновать почему Россия нападет на Прибалтику, но выглядит это попытка крайне неубедительно. Чего стоит например его утверждение, что страны Балтии-де представляют собой процветающие демократии, которых боится и ненавидит президент лично. Насчет мнимого процветания Прибалтики и ее проблем убедительно написал в своих замечательных книгах «Задворки Европы» и «История упадка» мой друг и коллега Александр Носович, так что не буду углубляться в этот вопрос. Там всё есть. Но даже если бы Прибалтика была витриной процветания – с чего бы России на нее нападать из-за этого? Как говорится, дай Бог им счастья. Богатые и благополучные соседи лучше нищих и озлобленных. Это верно и в быту и в отношениях между государствами. Автор также ссылается как на возможный повод для «российской агрессии» на защиту прав русскоязычных меньшинств в странах Прибалтики. Проблема с правами этих людей там действительно стоит остро. Но, защищая эти права, Россия всегда действовала только политическими и экономическими методами, не бряцая оружием. Поводом для российской гуманитарной интервенции мог бы стать только массовый геноцид, как где-нибудь в Руанде. Надеюсь, что Ричард Хукер все же лучшего мнения о странах Прибалтики и такой вариант в голове не держит. Ну а тезис, что победой над НАТО в Прибалтике Владимир Путин хочет закрепить свое место в истории способен вызвать только улыбку. Место в истории у нашего президента уже есть, хотя не думаю, что этот вопрос его вообще волнует. Дел хватает и без этого.

В итоге все опять сводится к тому, что раз русские могут завоевать Прибалтику, то они и хотят это сделать. Хотя одно совершенно не вытекает из другого. Причем автор доклада противоречит сам себе. Он патетически восклицает, выделяя этот текст крупными буквами в отдельном абзаце: «Большинство экспертов приходят к выводу, что потребуется несколько месяцев, чтобы собрать и ввести в дело силы союзников (по НАТО – Ю.З.), необходимые для защиты стран Балтии». Почему же тогда русские, коль они собираются завоевать Прибалтику, все еще не воспользовались этим «окном уязвимости»? Ждут пока НАТО соберет силы, а то как-то неинтересно и без серьезной драки в историю не войдешь? Или все-таки не Россия не собирается нападать вообще? Но такой простой логический вывод на Западе сейчас явно не в мейнстриме.

Тень Бжезинского

- Что собой представляет Джеймстаунский фонд? Правда, что над ним висит тень известного русофоба Збигнева Бжезинского?

- Неправительственный Джеймстаунский фонд (The Jamestown Foundation) был основан в 1984 году американским юристом Уильямом Геймером при поддержке ЦРУ для работы с перебежчиками из социалистических стран. Сам Геймер, в частности, работал с Аркадием Шевченко, агентом ЦРУ, самым высокопоставленным советским чиновником, перешедшим на Запад в годы «холодной войны. До бегства он был заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности ООН.

После окончания «холодной войны» фонд вел активную деятельность, связанную с российским Северным Кавказом (думаю, что и тут без связей с ЦРУ не обошлось). Он, в частности, издавал еженедельник Chechnya Weekly, ежедневную газету Eurasia Daily Monitor, рассказывающую о событиях на постсоветском пространстве, проводил семинары с участием бывших боевиков. Один из таких семинаров - «Кавказский фронт Садуллаева: перспективы нового Нальчика» (2006 год) – послужил поводом официального протеста российского МИДа послу США. Деятельность Фонда резко критиковали власти Ингушетии, которые охарактеризовали её как подрывную и террористическую.

Джеймстаунский фонд – антироссийски настроенная организация, которая воспринимает нашу страну как одну из главных угроз для миропорядка во главе с США. Так, в 2017 году фонд завершил проект с красноречивым названием «Russia in Decline» («Россия в упадке»). По его итогам был сделан вывод, что нарастающий (якобы) беспорядок в России должен стать объектом пристального внимания специалистов области стратегии, внешней политики, безопасности, а также военных планировщиков (!).

Что касается умершего в 2017 году известного американского политолога Збигнева Бжезинского, который заслужил в России репутацию «ястреба» и «русофоба», то он официально вошел в состав совета директоров фонда только в 2003 году. Сейчас председателем совета директоров является Виллем де Фогель, бывший старший партнер частной инвестиционной компании Three Cities Research, Inc. В составе совета находятся лица, которые занимали такие серьезные должности как, например, директор АНБ, директор ЦРУ, исполнительный директор Национальной контрразведки, заместитель министра обороны США по разведке, директор по России в Совете национальной безопасности США, главный стратег по Китаю для председателя Объединенного комитета начальников штабов США и Объединенного штаба в Пентагоне, старший директор по стратегии при президенте, командующий Тихоокеанским (CINCPAC) и Северным (NORTHPAC) командованиями США и так далее. То есть это не кабинетные ученые, далекие от реальной жизни, а высококвалифицированные профессионалы, военные и гражданские, которые на практике формировали американскую военную политику и политику национальной безопасности на самых высоких должностях. Полагаю, они сохраняют серьезное влияние и после формального ухода со своих постов. Бывших разведчиков, как известно не бывает, да и высокопоставленные военные сохраняют свои связи и влияние.

Американские военные самолеты в небе Прибалтики стали привычным явлением.Фото: Википедия

Зачем американцы бомбили Литву?

- В последнее время воинственные заявления со стороны США участились (достаточно вспомнить заявление Харригана о преодолении системы ПРО). И речь не только о заявлениях. Недавно стратегические бомбардировщики B-52 отбомбились на полигоне в Литве, в 50 км от границы Калининградской области. Чем это можно объяснить? Неужели всерьез собрались воевать с Россией?

- Готовятся к войне. И если официально заявляется, что НАТО не считает Россию своим противником, то многие менее не связанные условностями политики и журналисты на Западе говорят об обратном вполне открыто. И, как мы видим, к этому уже присоединились и действующие, а не отставные генералы, такие как упомянутый Джеффри Харриган – командующий ВВС США в Европе и Африке. У российских границ на западе и востоке практически безостановочно летают самолеты-разведчики США и других стран НАТО. А также формально нейтральной Швеции, которая делится информацией с НАТО и ведет воздушную разведку не только на Балтике, что еще можно понять, но и разведку во взаимодействии с США и Великобританией в отношении российских военных объектов и российской военной деятельности в Сирии с аэродрома на Кипре.

Характер проводимых США и НАТО учений у российских границ явно демонстрируют против кого именно они готовятся воевать. На весну следующего года намечено одно из крупнейших после окончания «холодной войны» учений США в Европе – DEFENDER-Europe 20, в котором примут участие 37 тысяч военнослужащих США, других стран НАТО и стран-партнеров НАТО. При этом 20 тысяч военнослужащих (усиленная бронетанковая дивизия) будут переброшены в Европу с континентальной части США. Официально говорится, что учения должны подготовить США к войне с «почти равным по силе» противником. И кто бы им мог быть в Европе? Союзные Великобритания, Германия и Франция? Неужто далекий Китай? С учетом того, что войска будут перебрасываться через Польшу к границе с Калининградской областью и в Прибалтику, ответ очевиден.

Усиливается американская военная группировка в Польше, а господин Хукер, как я уже говорил, хочет разместить там (и об этом в прошлом году официально просило польское министерство национальной обороны) механизированную дивизию США. В Бельгии, Нидерландах, Германии и Польше созданы или создаются склады для тяжелого вооружения бронетанковой дивизии США. Модернизируется военная инфраструктура для быстрой переброски войск внутри Европы, причем, прежде всего в направлении Калининградской области, Прибалтики и Беларуси. Перечень подобных действий, не допускающих иного толкования, нежели подготовка к войне с Россией можно было бы и продолжить.

- Всё так серьезно?

- Это, однако, не значит, что война начнется со дня на день и даже то, что она начнется вообще. Россия остается одной из двух ведущих ракетно-ядерных держав, постоянно совершенствующей свой арсенал. И я глубоко убежден, что если бы не он, то нам бы не удалось прожить последние 74 года в мире. Разрабатываются и принимаются на вооружение новые виды оружия, например гиперзвуковое. По признанию американцев, которые со своей мощной радиоэлектронной промышленностью этого никак не ожидали, Россия опережает США в системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Модернизируются российские силы общего назначения. Всё это в США и НАТО хорошо известно и вряд ли там сознательно готовы пожертвовать созданным за многие десятилетия, а то и столетия, материальным благополучием и оказаться на радиоактивных руинах с «чувством глубокого удовлетворения» от того, что и Россия находиться по итогам глобальной ядерной войны в таком же разрушенном состоянии.

Но есть опасность случайных инцидентов. Нельзя полностью исключать иностранного военного вмешательства в случае крайнего ослабления нашей страны из-за внутриполитических конфликтов или других кризисных ситуаций. Тот же Джеймстаунский фонд, и не он один, внимательно следит за развитием событий (если не пытается подтолкнуть их в нужном для США направлении) и готовит рекомендации для американских властей, как реагировать на пресловутый «упадок России», если он случится. Еще в 2002 году, к примеру, известный американский «мозговой центр» RAND опубликовал доклад «Оценка упадка России: тенденции и последствия для США и ВВС США», в котором анализировалось как Америка и, особенно, ВВС США должны действовать в России и вокруг нее в случае кризисных сценариев (таких как гражданская война, этнические погромы, массовая экологическая катастрофа, авария на АЭС, попадание ядерного оружия в руки террористов и другие). И нам в России надо делать все, чтобы эти сценарии так и остались на бумаге, и, укрепляя и развивая экономику и социальную сферу, держать, как говорится, порох сухим. Мир не усыпан розами, и от вооруженных сил не отказываются даже нейтральные страны, граничащие только с дружественными государствами, такие как Швейцария или Австрия. Важно только не втянуться в гонку вооружений, находить асимметричные ответ на вызовы, руководствуясь принципом разумной достаточности.

Испанские морпехи на учениях в Литве.Фото: Delfi.lt

- Калининградская область, если верить такого рода заявлениям, является чуть ли не горячей точкой. Ни Сирия, ни Ближний Восток, ни даже Украина, и мирный Калининград. Почему?

- Я уже говорил, что Калининградская область является своего рода «костью в горле» у США и НАТО, поскольку в случае военных действий «Калининградский пузырь», как там иногда называют калининградскую зону ограничения и воспрещения доступа и маневра, связывает им руки, мешая перебрасывать подкрепления в Прибалтику и свободно действовать в воздухе и на море в восточной части Балтийского региона. В этом плане Калининградская область действительно является российской крепостью на Балтике и не удивительно, что военные планировщики НАТО ломают голову над тем как это «пузырь» лопнуть с наименьшими издержками для себя.

США и их союзники

- Как к воинственным заявлениям США относятся их союзники в Европе?

- Власти Польши и стран Прибалтики поддерживают наращивание войск и вооружений США у себя и буквально умоляют об этом. Польша была готова вложить 2 миллиарда долларов США в создание инфраструктуры для размещения американской бронетанковой дивизии. С дивизией не вышло (пока?), но на инфраструктуру для тех дополнительных войск США, которые полякам все же удалось к себе недавно зазвать, американский налогоплательщик, как гордо заявил президент Трамп, не потратит ни цента. Всё оплатят сами поляки. О размещении у себя постоянного американского контингента просят лидеры и высокопоставленные чиновники стран Прибалтики. Причем и в Польше и в Прибалтике в качестве причины для наращивания сил и средств США и НАТО называется пресловутая «российская агрессивность», а то и «агрессия». Пытаясь доказать ее тот же Хукер договорился до того, что Россия якобы устраивает пограничные провокации в Балтийском регионе. Я, честно, говоря, никаких пограничных инцидентов на границе России и стран Прибалтики не припоминаю. При этом в качестве доказательства агрессивности России и в Польше и в Прибалтике (особенно в Литве) постоянно ссылаются на «милитаризацию» нашей Калининградской области. Хукер, кстати, «великодушно» согласен после прогнозируемой им победы НАТО над Россией в Прибалтике рассмотреть возможность возвращения области России, а не передачи ее Польше, но только на условиях полной демилитаризации.

А вот захотят ли следовать в фарватере Вашингтона те же Франция и Германия, на чье участие в конфликте в Прибалтике рассчитывается в докладе – вопрос. Тем более если инициатива развязывания военных действий будет исходить не от России. А как я уже говорил, она на Прибалтику нападать не собирается.

"Война Хукера"

- Специалисты Джеймстаунского фонда отметили, что Россия в случае регионального конфликта в Прибалтике обладает преимуществом в сухопутных силах, но проигрывает в ВВС. Это так?

- Россия действительно обладает превосходством в сухопутных войсках, особенно в артиллерии. А превосходство НАТО в воздухе далеко не очевидно. Ричард Хукер считает, что в конфликте примут участие семь истребительных крыльев ВВС США, Великобритании и Франции, одно бомбардировочное крыло ВВС США, вооруженное бомбардировщиками B-1B (вероятно он не знает, что сейчас полностью пригодны к применению только семь из 62 имеющихся в США самолетов этого типа). Точного количества самолетов НАТО, которые примут участие в конфликте, но по моим грубым подсчетам это может быть порядка 350 машин. Да, среди них будет три крыла, полностью или частично вооруженных истребителями пятого поколения (F-22 и F-35A/B), подобных которым в строевых частях у России пока нет. Но как эти самолеты покажут себя в реальном воздушном бою и особенно против мощной наземной ПВО никто не знает. К тому же ВВС России, как это признает Хукер, обладают значительным боевым опытом (вероятно, он имеет в виду военную операцию в Сирии). Россия по его оценке может использовать для операции против Прибалтики 400 истребителей и бомбардировщиков. То есть силы численно сопоставимы.

Не надо также забывать, что у РФ в регионе есть сильная наземная ПВО (поданным Хукера, это 272 пусковых установки дальнобойных зенитных ракет, 72 пусковые установки зенитных ракет средней дальности и 288 пусковых установок зенитных ракет малой дальности). А у США и НАТО ничего подобного нет. ПВО сухопутных войск США, в отличие от российской, крайне слаба и представлена переносными зенитными ракетными комплексами «Стингер» и их самоходным вариантом «Авенджер» с максимальной досягаемостью по высоте всего лишь 3800 метров. ПВО стран Прибалтики тоже состоит только из ПЗРК. ПВО Польши все еще вооружено устаревшими, пусть и модернизированными, советскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-125, а законтрактованные ею американские комплексы «Пэтриот» достигнут полной боевой готовности только в 2023-2024 годах. Американская артиллерийская бригада ПВО, вооруженная ЗРК «Пэтриот», по сценарию Хукера сможет прибыть из США только через месяц после начала конфликта. То есть российские летчики будут действовать в более комфортной обстановке, чем их американские и натовские противники, в смысле угрозы поражения наземными средствами ПВО и отвлечения сил на их подавление.

В итоге, как отмечает автор доклада, НАТО сможет достичь равенства в воздухе только через две недели после начала боевых действий (и то в основном благодаря захвату Калининграда), а завоевать превосходство в воздухе только через месяц. Но, как говорится, гладко было на бумаге… В его сценарии, например, ничего не говорится о возможности поражения ключевых авиабаз Альянса в Польше и Прибалтике, а то и подальше, крылатыми ракетами «Калибр» с кораблей ВМФ России и крылатыми ракетами с ракетоносцев дальней авиации. Или ракетами «Искандер». Или о выведении этих баз из строя спецназом. Возможны и другие подобные сюжеты.

Вообще создается впечатление, что «война Хукера» идет в ящике с песком, в роли которого выступает северо-восток Польши, Калининградская область и Прибалтика. Но, начнись серьезная война между Россией и НАТО, ее локальными рамками ограничить явно не удастся. И ответом на действия против Калининградской области вполне может стать удар по Аляске или где-то еще.

Су-27 на аэродроме в Чкаловске.Фото: Александр Подгорчук

О силах НАТО в Польше и Прибалтике

- Насколько серьезно, начиная с 2014 года, НАТО нарастило свой боевой потенциал в регионе Балтийского моря и в целом в Восточной Европе?

- В Польше и Прибалтике сейчас находится около 10 тысяч военнослужащих США и других стран НАТО (кроме вооруженных сил самих этих государств). В ближайшее время американские войска в Польше увеличатся еще примерно на тысячу военнослужащих. На первый взгляд это не так уж и много, но еще пять лет назад всей этой группировки не было вообще. По численности это уже примерно одна дивизия (а во всем российском Западном военном округе, по зарубежным данным, четыре дивизии). Главное, однако, состоит в том, что на протяжении последних лет США и НАТО создают и модернизируют военную инфраструктуру (военные базы и аэродромы, порты, транспортные пути и т.д.), в Польше и Прибалтике, отрабатывают различные схемы быстрой передислокации туда войск США и других стран НАТО как с континентальной части США, так и из Западной Европы. Я уже говорил, что в Бельгии, Нидерландах и Германии созданы и наращиваются заблаговременно складированные запасы вооружений и военной техники для перебрасываемых американских воинских контингентов. Идет строительство такого склада и в Польше. У границ России и Беларуси практически непрерывно идут военные учения, на которых отрабатывается оперативное взаимодействие войск США и других стран НАТО с вооруженными силами Польши и стран Прибалтики. С особенностями местного театра военных действий на практике ознакомились уже десятки тысяч американских военнослужащих и военнослужащих других стран НАТО (не из Польши и прибалтийских стран). То есть созданы условия для быстрого наращивания сил США и НАТО в Польше и Прибалтике и доклад доктора Хукера демонстрирует один из возможных сценариев такого наращивания (причем не в виде абстрактных рассуждений, а с картами и номерами конкретных реально существующих воинских частей).

Не стоит также забывать о вооруженных силах самой Польши, члена НАТО, которые насчитывают четыре дивизии. Одних только танков у Польши около 1000 (что больше их количества в вооруженных силах Германии, Великобритании и Франции вместе взятых). Кстати, согласно Хукеру, Калининградскую область будут брать как раз две польские дивизии и польская воздушно-десантная бригада при содействии одной американской бригады. Да и вооруженные силы стран Прибалтики, при всей их слабости, отнюдь не игрушечные. Те же противотанковые комплексы «Джавелин», которые считаются едва ли панацеей против российских танков и за приобретение которых несколько лет билась Украина, у той же Литвы есть еще с 2002 года. Есть «Джавелины» и у Эстонии. Все три страны Прибалтики недавно обзавелись самоходной артиллерией. Она, хоть и «бывшая в употреблении», но Литва и Эстония получили 155-мм самоходные гаубицы PzH 2000 и K9 немецкого и южнокорейского производств, соответственно, которые считаются одними из лучших в мире в своем классе. Тот же Хукер предлагает сформировать в составе вооруженных сил стран Прибалтики, которые сейчас располагают только бригадами, три дивизии, вооруженных в общей сложности 133 танками «Абрамс». И, с большой долей вероятности, эти планы не являются его личными измышлениями. В конце концов Ричард Хукер возглавляет кафедру в Университете национальной обороны, который занимается подготовкой кадров для высшего руководящего состава вооруженных сил США и правительственных органов. А до этого он был директором Института национальных стратегических исследований этого же университета.

Подробнее о наращивании сил США и НАТО в Польше и Прибалтике можно прочитать в экспертном докладе «Безопасность в Восточной Балтике», написанном мною и моим санкт-петербургским коллегой профессором Николаем Межевичем и изданном Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской федерации (РАНХиГС) и Российской ассоциацией прибалтийских исследований (РАПИ). Его презентация состоялась в Москве МИА «Россия сегодня» 10 сентября этого года. Полный текст доклада есть в свободном доступе в Интернете.

Комплексы С-400 надежно прикрывают Калининградскую область.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Ответ России

- Чем за эти же годы ответила Россия? Насколько увеличилась военная группировка в Калининградской области?

- Как мне представляется следует говорить не об увеличении российской военной группировки в Калининградской области, а о ее восстановлении после многолетних сокращений до уровня разумной достаточности, адекватного изменившейся геополитической обстановке и возросшей военной угрозе. И речь идет не только и не столько о количественном наращивании, сколько о качественной модернизации. Подчеркну, что все приводимые мной цифры и факты взяты из открытых отечественных источников.

По численности танков, размещенных у границ Калининградской области и около нее, страны НАТО после вывода из области в «большую Россию» подавляющего большинства российских танков (произошло это еще в 2008 году) до недавнего времени обладали почти семикратным превосходством. Чтобы уменьшить этот дисбаланс в прошлом году в регионе был сформирован отдельный танковый полк. Он вооружен модернизированными танками Т-72Б3, которых раньше у нас не было. Артиллерия Береговых войск Балтфлота получила 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», 220-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и должна получить сверхмощные 203-мм самоходные пушки «Пион».

Наша ракетная бригада в 2018 году была перевооружена на мобильные оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Береговые ракетные войска в 2016 году получили новейшие мобильные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

ПВО Калининградской области вооружена мобильными зенитными ракетными системами С-400 «Триумф», заменившими устаревшие С-200. Есть и более старые, чем С-400, но вполне отвечающие современным требованиям после модернизации самоходные зенитные ракетные системы С-300ПМ2. Для борьбы с низколетящими целями С-400 и С-300 дополняют самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». А зенитный ракетный полк армейского корпуса Балтийского флота только что получил самые совершенные в мире зенитные ракетные комплексы ближнего радиуса «Тор-М2».

В декабре 2014 года на боевое дежурство в Калининградской области заступила радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж-ДМ», которая способна обнаруживать пуски баллистических ракет различных типов на дальности до 6 тысяч км, одновременно удерживая и сопровождая до 500 объектов.

В области были размещены новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» и «Мурманск-БН».

В морской авиации Балтийского флота в Калининградской области в 2018 году были возрождены легендарные авиачасти – гвардейский истребительный авиаполк имени маршала авиации Александра Покрышкина и гвардейский морской штурмовой авиаполк имени маршал авиации Ивана Борзова. В этом году сформирован вертолетный полк. Морская авиация продолжает получать новейшие многоцелевые истребители Су-30СМ поколения 4+.

На Балтийский флот осенью 2016 года с Черноморского флота были переведены малые ракетные корабли «Серпухов» и «Зеленый Дол», вооруженные крылатыми ракетами большой дальности «Калибр-НК». До этого, в августе того же года они использовали такие ракеты на практике, для нанесения ударов из Средиземного моря по объектам террористов в Сирии. В этом году Балтфлот пополнили еще два малых ракетных корабля, вооруженные «Калибрами», нового проекта 22800 - «Мытищи» и «Советск».

Предпринимаются меры по укреплению и модернизации российской военной группировки и в других приграничных регионах Северо-Запада России, но из-за ограниченности места, я на этом подробно останавливаться не буду.

Новая "холодная война"?

- Дональд Трамп вышел из договора по ракетам средней и меньшей дальности, в ближайшее время, судя по всему, выйдет из договора по "открытому небу". Для чего еще больше обострять отношения, которые сегодня и так далеки от идеала?

- Мне кажется, что выход США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) связан, в первую очередь, не с Россией, хотя именно нас безосновательно обвинили в том, что крылатая ракета 9М729 (по классификации НАТО SSC-8) имеет дальность больше 500 км и, следовательно, Договор нарушает. Но это лишь повод, а не причина. США обеспокоены в первую очередь наращиванием арсенала ракет средней и меньшей дальности в Китайской Народной Республике, которая рамками договора РСМД не связана. У Китая тысячи таких ракет, в том числе не имеющие аналогов мире баллистические ракеты средней дальности, способные поражать движущиеся корабли в море (прежде всего, авианосцы). Этот арсенал дополняется противокорабельными береговыми ракетными комплексами и защищается с воздуха зенитными ракетными комплексами. То есть Китаем создана, причем еще до того как их стала создавать Россия, система зон A2/AD, которые ограничивают доступ американского флота и авиации в западную часть Тихого океана и держат под угрозой американских союзников (Японию, Южную Корею, Тайвань) и расположенные там военные базы и объекты США. Американские аналитики пришли к выводу, что лучшим средством нейтрализации китайских зон ограничения и воспрещения доступа и маневра могут стать баллистические ракеты средней дальности наземного базирования. Они запрещены ДРСМД? Ну так выйдем из ДРСМД – делов-то. Так что, когда у США вновь появятся на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности, находящиеся сейчас в разработке, то их, как мне кажется, первоначально развернут на Тихом океане, против Китая (и дальневосточных регионов России заодно). Что не исключает в дальнейшем появления этих систем и в Европе.

Помимо китайского фактора на выход США из международных соглашений, по всей видимости, влияют и особенности характера президента США Дональда Трампа. Он вообще не любит, когда его свободу действий как лидера США ограничивают международные соглашения. Поэтому «под раздачу» может попасть и договор по «открытому небу», который уже становится объектом американской внутрипартийной борьбы. Демократы обвиняют Трампа в том, что выход из договора принесет пользу только России, поскольку Америка лишится важного инструмента по наблюдению за ней и ее военной активностью.

- Если сравнить сегодняшнее положение дел в отношениях России и НАТО с периодом "холодной войны", какие отличия вы можете отметить? Тогда было опаснее или сейчас?

- С одной стороны, масштабы военного противостояния сейчас несравнимо меньше, чем в годы «холодной войны». К примеру, к ее окончанию одни только США имели в Европе около 5000 танков. Сейчас штатная численность танков в ротируемых в Европе американских танковых бригад (одна бригада находится там девять месяцев) составляет лишь около 90 машин.

С другой стороны, линия соприкосновения нашей страны с НАТО сдвинулась далеко на восток. Страны Восточной Европы, которые были союзниками СССР в то время, теперь являются членами НАТО и готовятся в войне уж явно не с марсианами, несмотря на официальные заявления, что «Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не представляет угрозы России». Те же самолеты-разведчики США и НАТО, которые раньше летали над международными водами Балтики, сейчас летают у российских границ уже над Польшей и странами Прибалтики. Американская бронетехника участвовала в параде в Эстонии метрах в двухстах от границы с Россией. Цена случайного инцидента, технического сбоя при приближении сил НАТО к российским граница возросла, ибо времени на реакцию стало значительно меньше. А дефицит времени при принятии решения может привести к неверной оценке ситуации.

Во времена «холодной войны», при всех ее издержках и опасностях, стороны все-таки четко разграничили сферы своего влияния в Европе, более или менее соблюдали писанные и неписанные правила, существовали как официальные, так и (как выяснилось позднее) неофициальные каналы для коммуникаций. У власти находились люди, которые либо сами прошли войну, либо помнили военные годы и представляли, что это такое не по книжкам. Сейчас к власти пришли поколения, не воевавшие и войны не помнящие. И если в России это компенсируется исторической памятью народа о Великой Отечественной войне, том горе, которое она принесла, тем, что практически в каждой семье были ветераны, многие из которых с нее не вернулись, то на Западе этого нет. Войны со времен боевых действий в Персидском заливе 1991 года начинают восприниматься как компьютерные игры. И это очень опасно.

К тому же сейчас рушится система договоров об ограничении вооружений. США вышли сначала из договора по противоракетной обороне (ПРО), затем из уже упоминавшегося Договора о РСМД. Уже скоро, 5 февраля 2021 года, заканчивается действие Договора между Россией и США мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и велика вероятность, что он продлен не будет. Уже больше десяти лет приостановлено участие России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Причинами этого стали уклонение бывших участников Организации Варшавского договора от переоформления их вооружений из восточного в западный блок, прямое превышение НАТО установленных лимитов на боевую технику, развертывание в Болгарии и Румынии военных баз США, невыполнение странами НАТО обязательств по ратификации адаптированного ДОВСЕ, появление в Европе «серых зон» в связи со вступлением в Североатлантический альянс стран Прибалтики и Словении, не являющихся участниками ДОВСЕ и др. Приостановлено военное и гражданское сотрудничество России и НАТО, свернута работа Совета Россия – НАТО, но сохраняются военные каналы связи, в первую очередь для предотвращения возможных инцидентов и исключения недопонимания намерений сторон. А поддержание неформальных каналов связи вроде канала между Никитой Хрущевым и президентом США Джоном Кеннеди, который поддерживался через полковника ГРУ Георгия Большакова и брата президента, министра юстиции США Роберта Кеннеди в нынешних условиях «демонизации» России, когда многие политические деятели, да и простые граждане западных стран опасаются общаться в неформальной обстановке с российскими дипломатами, и представить себе невозможно.

Так что при общем снижении уровня противостояния в количественном выражении и отсутствии идеологического противостояния двух сильно отличающихся друг от друга социально-экономических систем ситуация в чем-то подобна реинкарнации «холодной войны», но в других условиях. В «холодной войне» 2.0 появились новое поле боя – Интернет, киберпространство, открывшие новые возможности для ведения психологической и информационной войны, для осуществления кибератак на компьютерные сети. Целью войны становится уже не столько захват материальных богатств и территории противника, сколько подчинение его своей воле. Нефизическое насилие с нападением на разум и душу становится не менее значимым для того, чтобы жертвы агрессии потеряли волю к сопротивлению, чем физическое насилие («нападение на тело»). Приоритетными объектами поражения в современной войне являются руководство, система жизнеобеспечения, экономика, население и лишь в самую последнюю очередь – вооруженные силы. Мы это наблюдали, например, во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Причем речь, как я уже упоминал, может идти не о прямом насилии, а о кибератаках и операциях по деморализации и разложению руководства и населения противника.

В соответствии с лозунгом из знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» «Война – это мир» исчезает грань между войной и миром - война может начаться незаметно, например, с нарастания внутриполитического кризиса, в который на определенном этапе вмешаются внешние силы. Войны становятся «гибридными». В них участвуют и регулярные и иррегулярные силы, применяются и регулярная и иррегулярная стратегия и тактика действий. Поэтому в чем-то сегодняшняя ситуация сложнее, чем эпоха старой «холодной войны». И новые вызовы требуют новых ответов, причем не только, а часто и не столько, связанных непосредственно с укреплением вооруженных сил и ВПК. Не меньшее значение имеют сильные экономика и социальная сфера, национальное единство, высокий моральный дух, возможность влиять на другие государства мира посредством так называемой «мягкой силы» и т.д.

Не разрядка, а перезагрузка

- Что может послужить началом разрядки в двусторонних отношениях? Когда ее можно ожидать?

- Исторический опыт показывает, что коллективный Запад готов к улучшению отношений с Россией либо против общего врага, либо в случае внутреннего системного кризиса, когда он нуждается в передышке и консолидации для решения своих внутренних проблем.

Примеры первого рода – антигитлеровская коалиция, кратковременное потепление в отношениях России и США после терактов 11 сентября. Сейчас в США на фоне усиливающейся конфронтации с КНР идут разговоры о том, что неплохо бы отколоть Россию от Китая и привлечь на свою сторону в этом противостоянии. Понятно, что улучшение отношений с США такой ценой России уж никак не нужно.

Что касается второй ситуации, то напомню, что разрядка международной напряженности в 1970-е годы произошла на фоне ухудшения мировых геополитических позиций США, апофеозом чего стал бесславный уход из Вьетнама, экономического кризиса 1974-75 годов, который охватил практически все развитые страны Запада, а также болезненной перестройки хозяйства Запада на постиндустриальную модель развития, резкого повышения цен на нефть. Однако, как только трудности были более или менее преодолены, разрядка приказала долго жить и новый пик «холодной войны» в 1983 году оказался, пожалуй, самым опасным периодом конфронтации после Карибского кризиса 1962 года. К тому же не стоит забывать, что разрядка, ее гуманитарные аспекты, активно использовались для вмешательства во внутренние дела социалистических стран и расшатывания их общественного строя.

В нынешних условиях, как мне представляется, коллективный Запад во главе с США настроен, что называется, «додавить» Россию, раз уж там упустили момент в 1990-е годы, не поверив в то, что наша страна сможет восстановить, пусть пока и не в полной мере, свою экономику, военную мощь и геополитические позиции. При этом даже безоговорочная капитуляция, о которой речи не идет, не приведет к принятию России в «братскую семью западных народов» на равных. Поводы для новых санкций или для сохранения старых всегда найдутся. Вспомним пресловутую поправку Джексона – Вэника, ограничения в торговле, которые США ввели против СССР в 1974 г. за препятствование эмиграции советских граждан, прежде всего евреев. СССР распался, в России сменился общественный строй, многие россияне уехали в западные страны и в Израиль, а кое-кто оттуда уже и вернулся, а поправка всё работала. Аж до декабря 2012 года, когда ее плавно заменили на Закон Магнитского. Поэтом те наши сограждане, которые вбрасывают идею, что можно купить дружбу Запада ценой, скажем, отказа от Крыма и Курил, демилитаризации Калининградской области, резкого сокращения вооруженных сил, а то и полного отказа от ядерного оружия, прекращения проведения самостоятельной внешней и внешнеэкономической политики и беспрекословного следования в фарватере западных государств во главе с США и т.д. и т.п. глубоко заблуждаются (или сознательно врут). Тряпки и капитулянты в друзья или в надежные равные партнеры не годятся. Только лишь в вассалы. Вряд ли это то место, которого достойна наша великая страна с тысячелетней историей.

Поэтому, по моему личному мнению, нам нужна не разрядка, пресловутая «перезагрузка», которая вдруг превращается в «перегрузку». Разрядка, как я уже отмечал, это состояние временное, а нам нужны долгосрочные, взаимовыгодные и прагматичные отношения с Западом (как и со всем остальным миром). И чтобы такие отношения сложились требуется, прежде всего, чтобы Россия была мощной в экономическом отношении страной с высоким уровнем жизни граждан, привлекательной для торговцев, инвесторов и туристов, четко понимающей свои национальные интересы и готовой их отстаивать. А пока мы движемся в этом направлении, надо вести ежедневную кропотливую работу по налаживанию и восстановлению связей и отношений на всех уровнях, искать и находить точки соприкосновения, идти на те компромиссы, на которые можно пойти, не ущемляя коренные интересы граждан и нашего государства. И только это, а не пресловутые Хельсинки-2, как я думаю, создаст долгосрочную основу для нормальных отношений России с США и Западом в целом. Но путь это непростой, нелегкий и быстрых результатов на нем ожидать не приходится. Однако, как говорится, дорогу осилит идущий.