2020-03-13T20:17:38+03:00
Туризм

Топ-5 стран, которые дают визы надолго: советы калининградским туристам в условиях карантина

Самые лояльные - французы, они одобряют запросы россиян в 90 случаев и дают в пустые паспорта полугодовые визы
Светлана БАРОН
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Очереди в консульствах вам точно не грозят. И сейчас как никогда актуальными становятся визы на несколько лет.Очереди в консульствах вам точно не грозят. И сейчас как никогда актуальными становятся визы на несколько лет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг в Калининградской области ввели двухнедельный карантин для всех жителей, которые вернулись из-за рубежа. Изолировать будут тех, кто недавно посещал Италию, Испанию, Германию, Францию, Иран, Южную Корею или Китай. Калининградцам придется обращаться в Роспотребнадзор или в поликлинику по месту жительства, вызвав врача на дом. Нарушивших карантин обещают привлекать к административной ответственности. Тем временем все массово сдают билеты и боятся планировать отпуск.

Если вы рассчитываете на долгосрочную визу, надо ездить чаще, минимум два раза в квартал

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Никто не знает, когда ситуация в Европе стабилизируется. Стоит ли в такой ситуации оформлять визы? Очереди в консульствах вам точно не грозят. И сейчас как никогда актуальными становятся визы на несколько лет. Как их получить, в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказали эксперты.

- Есть топ-5 стран, которые россиянам дают визы надолго. Это Италия, Франция, Испания, Греция и Словакия, - рассказывает сотрудница турагентства Александра Куренкова. - Самые лояльные - французы, они одобряют запросы россиян в 90% случаев и дают в пустые паспорта полугодовые визы - то есть не нужно получать сначала однократную, потом на месяц и так далее. Но надо понимать: пятилетняя виза может быть только после двухлетней. И если рассчитываете в будущем на длительную визу, нужно пересекать границу хотя бы дважды в полгода.

В турагенстве уточняют: важно правильно «откатать» свою визу. Это не значит, что первый выезд по французскому шенгену у вас должен быть во Францию. Польши вполне достаточно, под предлогом того, что аэропорт с вашим рейсом находится в Варшаве. И еще нюанс: за французскую визу вы заплатите больший консульский сбор, чем за литовскую или польскую, учитывая услуги пересылки документов в Москву. Если же подключать агенство, то придется выложить еще от 1,5 до 3 тысяч рублей за подготовку комплекта документов.

Получать визу без проблем можно, если вы лично знакомы с консулом. Об этом рассказал калининградец Михаил, который таким образом уже несколько раз оформлял себе документы, собирая минимальный пакет - даже без подтверждения брони и проездных документов.

- А до знакомства с консулом я оформлял три польские визы, - говорит Михаил. - Часто были проблемы на границе - то машина им не нравится, то «часто ездите». Оформил рабочую, а легче не стало. В субботу пограничники меня разворачивали назад со словами «в Польше никто не работает в выходные, рабочая виза не действует». А когда у вас виза в другую европейскую страну, то вас ни поляки, ни литовцы развернуть не могут! Не они ведь выдавали визу, вы едете не к ним.

Получить визу - это 90% успеха. Еще 10% - это граница, которую нужно пройти, правильно ответив на вопросы пограничника.

- Бывает, люди пугаются и не могут ответить на элементарные вопросы, рассказать, куда едут. А пограничник имеет право отказать во въезде и даже прервать визу, - рассказывает генеральный директор калининградской турфирмы Алтынбек Кожахметов. - У меня сейчас двухлетняя польская виза, до этого была трехлетняя. Так что никакой предсказуемости нет, и мы об этом всегда говорим туристам. Можно сходу получить на пять лет, а можно с регулярными поездками на ровном месте получить однолетнюю визу. Но своим клиентам-калининградцам мы рекомендуем оформлять визу в Польшу - то есть туда, куда они чаще будут ездить.

По словам эксперта, годовую визу в чистый паспорт получить очень сложно, так что не верьте рекламе. Максимум, что вам светит в таких условиях - трехмесячная. Но сейчас из-за коронавируса обращение спрос на путешествия просто встал. Граждане замерли и ждут, что будет дальше. А вот цены на туры пока не упали. Их снижают только тогда, когда оператор хочет стимулировать потребителя.

Больше о секретах получения виз слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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