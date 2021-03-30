Военнослужащих, помывших обувь в святом источнике в Калининграде, приговорили к штрафам

После инцидента воду в "Живоносном источнике" в честь иконы Божьей матери включают только по праздникам. Фото: Александр КАТЕРУША

В сентябре прошлого года в Калининграде разгорелся скандал. Да такой, что об этом узнала вся страна. Пятеро молодых людей кавказской национальности зашли в православную часовню в центре Калининграда и помыли обувь в святом источнике. Все это сопровождалось смешками и веселыми комментариями. А вскоре видеозапись, опубликованная в Инстаграме, стала достоянием широкой общественности.

Общество забурлило. С отповедью выступила РПЦ. Последовали комментарии и извинения от национальных диаспор. Конечно, извиняться, в том числе публично, пришлось и самим вандалам, которые оказались военнослужащими одной из частей Балтийского флота. А вскоре к делу подключились и силовики - военнослужащие были задержаны, в отношении двух из них, - тех, кто непосредственно мыл обувь в святом источнике, - было возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление религиозных чувств верующих".

Кадр из скандального видео. Фото: СОЦСЕТИ

Следствие продолжалось больше трех месяцев и вскоре обвиняемые предстали перед судом. Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Калининградского гарнизонного суда, один из обвиняемых - Расул Сайханов - вину полностью признал и раскаялся. Он принес извинения патриарху Кириллу, жителям Калининград и Томска, откуда родом, перечислил в Свято-Андреевский храм 10 тысяч рублей, а также, как говорится в материалах дела, принимал активное участие "в помощи бездомным животным города Калининграда и внесении регулярных пожертвований приюту животных "Тимвиль" и ветеринарной клинике "Милосердие". Все это было признано смягчающими обстоятельствами, а потому Сайханов отделался штрафом в размере 100 тысяч рублей.

А вот второй фигурант дела - Джамалдин Магомедов - вины своей не признал. В суде он заявил, что не понимал, что вода "святая", оскорбить никого не хотел, а просто протирал обувь от пыли. От обвинения это его не спасло. Прокурор доказал, что в действиях военнослужащего содержится состав преступления, и Магомедова также приговорили к штрафу, правда, к более существенному - 200 тысяч рублей. Избежать реального срока обвиняемому помогли смягчающие обстоятельства. В их числе - пожертвования православному храму и детскому интернату.

Что же касается "Живоносного источника" в калининградской частовне, то его после скандального инцидента закрыли. И сейчас вода там идет только в дни христианских праздников.

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