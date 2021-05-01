Родители Миланы Семеньковой отчитались о собранных деньгах: куда на самом деле потратили миллионы

По словам родителей Миланы, средства поступали на семь счетов. Фото: Надежда РЖЕВСКАЯ

В начале апреля в Калининграде разгорелся скандал. Волонтеры заподозрили родителей Миланы Семеньковой в трате на свои нужды денег, которые были собраны на дорогостоящий укол для их дочери, страдающей спинально-мышечной атрофией. Напомним, с октября 2019-го по июнь 2020 года для покупки дорогостоящего препарата калининградцы, жители других российских регионов и зарубежья собрали астрономическую сумму – чуть менее 160 миллионов рублей. Благодаря этим пожертвованиям Милане успели ввести «Золгенсма» – препарат, который должен остановить развитие ее болезни.

Однако история на этом не закончилась. Волонтеры заговорили о возможном сокрытии родителями Миланы миллионов, покупке дорогих машин и недвижимости и потребовали отдать «излишки» другим тяжелобольным детям. Семеньковы тогда ограничились лишь коротким комментарием: дескать, всеми обвинениями в их адрес занимаются юристы и адвокаты.

- Все ответят за клевету! – заявила «Комсомолке» мама Миланы Виктория.

Куда «исчезли» 11 миллионов

На то, чтобы подготовить детальный отчет о собранных средствах для лечения Миланы, ушел почти месяц. В пятницу Семеньковы пригласили журналистов к себе домой, чтобы окончательно расставитьточки над i.

- Я не мог себе даже представить, что окажусь в такой ситуации, - признался отец девочки Станислав Семеньков. – Вместо того чтобы все силы направлять на восстановление Миланы, наша семья вынуждена доказывать, что мы – не мошенники. Милана от этого, конечно, страдает. Должны были ехать на реабилитацию, а началась эта давка.

- Нам приписывают сокрытие 20 миллионов рублей, - поддержала мужа Виктория, но голос ее дрогнул, она заплакала. – Мне бы совесть такого не позволила сделать…

Отчет, который Семеньковы представили вчера СМИ, включает в себя данные о средствах, собранных на личные счета. По словам Виктории, таких счетов было семь. Всего на них поступили 146 миллионов 372 тысячи 288 рублей 38 копеек

Здесь стоит отметить, что в конце мая 2020 года, когда сбор был завершен, Семеньковы озвучили другую итоговую сумму – 157 миллионов 723 тысячи 600 рублей. Как же понимать разницу более чем в 11 миллионов?

- В мае мы озвучивали сумму, собранную вместе с благотворительными фондами, - объяснили родители Миланы. – А 146 миллионов – это именно те средства, которые были собраны на наши личные счета.

В сборе для Миланы участвовали три благотворительных фонда: «Маяк», «Милосердие» и «География добра».

О кубах

Еще один из серьезных упреков в адрес Семеньковых - мол, не отчитались за кубы (ящики для сбора средств, установленные в разных общественных местах).

- Часть кубов устанавливал благотворительный фонд «Маяк», - отметили Семеньковы. – Детального отчета о сборе именно в этих кубах Фонд на наш запрос не предоставил, обозначив лишь итоговую сумму сбора для Миланы. Часть кубов устанавливали мы, при инкассации делали видеоотчеты, перечисляли средства на счета ВТБ или Сбербанка. Но отдельной бухгалтерии по кубам мы не вели. Еще часть кубов – это вообще хаотичный процесс. Звонили горожане, спрашивали, мол, можно мы куб установим, будем собирать для Миланы деньги? Мы что, должны были как-то это проверять? Ко всем таким инициативам мы относились по-человечески, с добром и благодарностью. А были сборы, были перечисления? Мы этого проконтролировать никак не могли, и отчитаться сегодня за это никак не можем.

О новой квартире и переезде

Семеньковы отказались комментировать громкие заявления, которые в их адрес сделал руководитель калининградского благотворительного фонда «Сердца трех» Сергей Горохов. Речь шла о том, что семья якобы готовится к переезду в другой город, скрыла уже упомянутые 20 миллионов рублей, купила квартиру и живет в роскоши.

- Сегодня всеми этими заявлениями занимаются правоохранительные органы, - подчеркнули родители Миланы. – И как только будет результат проверки, мы обязательно сообщим об этом СМИ. Когда люди невиновны, они идут законным путем. Вот мы и пойдем законным путем.

Виктория рассказала, что в данный момент вся их большая семья живет в одной квартире.

- Моя мама в конце прошлого года переехала в Калининград, квартиру купила на деньги от продажи недвижимости на прежнем месте жительства, - рассказала Вика. – Мы живем вместе: бабушка, мама и наша семья. У нас нет своего жилья, не можем взять ипотеку.

О Милане

У девочки, безусловно, есть прогресс. Благодаря регулярным занятиям в бассейне, на специальном оборудовании, с реабилитологом, у малышки явно крепнут мышцы ног, рук. Она может стоять, опираясь, например, на диван, осваивает ползание.

Во время встречи с журналистами Милана свободно общалась с незнакомыми людьми, демонстрировала свои физические достижения, знакомила с любимой куклой, читала стихи Агнии Барто, кружилась на коляске.

- Для нашей семьи сегодня очень важно, чтобы Милана сделала свои первые самостоятельные шаги, чтобы люди увидели этот результат! – отметил Станислав Семеньков. – И мы будем работать на эту цель.

В конце мая Милана с мамой снова едут на реабилитационный курс. На этот раз в Москву. И снова за свой счет.

КОНКРЕТНО

Финальный отчет семьи Семеньковых о перечислениях на личные счета

(без учетов работы фондов!)

На основной счет ВТБ поступило:

- пожертвования на карту ВТБ – 6 218 892,27 рубля;

- пожертвования с карты ТИНЬКОФФ – 3 249 527 рублей;

- пожертвования людей со счетов в СБЕРБАНК – 127 098 979,11 рубля;

- пожертвования со счета Казахстана – 2 304 890 рублей;

- пожертвования со счета PAY PAL – 7 500 000 рублей.

Итого поступило – 146 372 288,38 рубля.

Переведено в БФ «География добра» со счета ВТБ за укол «Золгенсма» – 138 776 008 рублей. (Стоимость укола составила 150 343 750 рублей).

Остаток – 7 596 280,38 рубля.

С остатка переведены пожертвования на сумму 2 500 000 рублей:

- 30.06.2020 Артему Рогову двумя переводами со счета ВТБ на 700 тысяч рублей и 300 тысяч рублей;

- 30.06.2020 Виктории Васильевой, подопечной БФ «Сердца трех», со счета ВТБ на 400 тысяч рублей;

- 30.06.2020 Злате, подопечной БЦ «Верю в чудо», со счета ВТБ на 400 тысяч рублей;

- 01.07.2020 Адели со счета ВТБ на 700 тысяч рублей.

Остаток после перевода пожертвований – 5 096 280,38 рубля. Из этих денег оплачена реабилитация в Словакии на сумму 1 327 389,60 рубля. Билеты в Словакию и обратно – 74 670 рублей. Проживание в Словакии на карантине одна неделя – 20 650 рублей.

Остаток после поездки в Словакию – 3 673 570,78 рубля. Из этих средств закуплено реабилитационное оборудование на сумму 1 523 764,52 рубля.

Остаток после оплаты реабилитационного оборудования – 2 149 806,26 рубля. С этого остатка оплачена реабилитация в Москве – 158 300 рублей.

Билеты в Москву и обратно – 26 090 рублей.

Остаток после поездки – 1 965 416,26 рубля.