Последний шанс: Спасти виллу Эдит могут немецкий профессор и калининградский бизнесмен

Вилла находится в аварийном состоянии. Фото: Иван МАРКОВ

Шумиха вокруг легендарной виллы Эдит не утихает вторую неделю подряд. Все началось после того, как в СМИ попала информация о предстоящем расселении и сносе знаменитого дома № 180 на проспекте Победы. Вилла, напомним, прославилась в 1950-х после публикации одноименной повести Марка Баринова. На фоне вновь вспыхнувшего интереса появились даже желающие забрать здание себе, чтобы спасти от разрушения. Но, как оказалось, все не так просто.

Нет оснований не сносить

В мэрии Калининграда считают, что выхода из программы по расселению и сносу нет. Оказалось, что аварийной и подлежащей сносу виллу Эдит признали еще 29 октября 2015 года (постановление под номером 1757).

- Указанный дом включен в шестой этап (на 2024-2025 годы) Региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Планируемая дата окончания переселения - IV квартал 2024 года, - уточнили в пресс-службе мэрии. - Расселению подлежат 18 человек и пять жилых помещений (два относятся к муниципальному жилищному, а три – частный жилищный фонд).

Остановить снос, по мнению представителей мэрии, сможет лишь признание дома объектом культурного наследия. Других же законных оснований не имеется.

Выход есть

Директор некоммерческого партнерства «Региональный центр общественного контроля» Сергей Шерстюк считает, что мэрия немного лукавит.

- Если бы инвестор появился до того, как дом включили в программу по расселению аварийного жилья, то он мог бы договориться с жителями напрямую, выкупил бы их квартиры и приступил бы к восстановлению (или сносу), - говорит Шерстюк. - Однако, как правило, жителями аварийных домов являются малообеспеченные граждане, которые не знают, что могут воспользоваться таким инструментом. Их расселяет сама администрация, которая проводит и оценку жилья. Если инвестор хочет приобрести дом, который уже попал в программу по расселению, то он сначала должен прийти договориться с жильцами о стоимости выкупа их квартир, а потом обратиться в администрацию и добиться исключения дома из программы. Думаю, мэрии это будет даже выгодно, потому что высвободятся бюджетные средства, необходимые для компенсации жильцам.

Несмотря на то, что в теории для бюджета такой вариант выгоден, отыграть ситуацию на шаг назад, как уточнили в мэрии, можно только через суд. Но тогда жильцы окажутся в очень неприятной ситуации.

«Покупать не готов, но восстановить могу»

На прошлой неделе в комментариях под новостями о сносе виллы Эдит появлялись калининградцы, которые заявили, что готовы спасти задание. Однако после того, как мы обратились к энтузиастам с уточняющими вопросами, оказалось, что все не так просто.

- Выкупать я эту виллу, конечно, не собираюсь, - рассказал владелец музеев «Альтес хаус» и «Дом китобоя» Александр Быченко. – Мы такие истории уже проходили. Ведь если дом расселяет администрация, жители, как правило, покорно соглашаются на все ее условия. Но как только на горизонте замаячит инвестор, обязательно найдется кто-нибудь из жильцов, кто захочет виллу на Гавайях. Нет экономического смысла в том, чтобы покупать хлам. Думаю, что виллу Эдит, скорее всего, расселят и снесут, как и любой другой аварийный фонд.

Тем не менее отказываться от виллы Быченко не будет, если ему ее предложат... бесплатно.

- Сами понимаете, что место там не прекрасное: с одной стороны железная дорога, с другой - трасса. Но там есть бэкграунд. И только из-за этой легенды про подземелья, спрятанные ценности и копателей я готов вложиться в восстановление и приспособление здания под музей, - объясняет бизнесмен.

К слову, тот факт, что вилла Эдит не является объектом культурного наследия, Быченко считает препятствием для инвестора. В противном случае можно было бы подать заявку на участие в программе по ревитализации и получить госфинансирование.

- В Калининградской области уже есть подобные примеры, и о подобном я в других регионах пока не слышал, - говорит Быченко. – Насколько я знаю, в программе уже Александр Наталич с пивоварней в Полесске, Иван Артюх с замком Рагнит, там же мельница из Гердауена и другие.

Из других желающих спасти виллу Эдит на наше обращение ответила лишь одна - преподавательница английского языка по имени Любовь.

- В 2019-м я работала с немецким профессором Норманом, он интересовался покупкой вилл. Я попробую найти его номер телефона, - написала она. – Но ему нужно будет точно знать, к кому обратиться по поводу покупки.

Получается, шансов на спасение виллы Эдит совсем немного. Напомним, что в Службе охраны объектов культурного наследия категорически отказались ставить здание под охрану. В частности, руководитель службы Евгений Маслов призвал «не порочить список действительных ОКН всяким хламом из головы псевдохранителей псевдонаследия».

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Руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов справедливо утверждает, что вилла не является памятником. Это не тевтонский замок и не кирха XIV века. Здание не поставлено на учет ОКН и едва ли имеет должное количество признаков, чтоб попасть в заветный реестр (подробности).

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