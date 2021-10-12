Спасает ли калининградцев вакцина и будет ли новый локдаун: главное из брифинга в областном правительстве

Система здравоохранения работает на пределе возможностей. Фото: Александр Подгорчук

Из-за роста заболеваемости ковидом власти Калининградской области снова ужесточают ограничения. Вечером во вторник, еще до выхода официального постановления, журналистов пригласили на брифинг в региональное правительство, где не только анонсировали новые меры, но и рассказали о том, что вообще происходит с коронавирусом в регионе.

Сколько болеют прямо сейчас?

По словам министра здравоохранения региона Александра Кравченко, сегодня ковидом болеют около 9000 человек.

- В данный момент почти 7000 больных находятся на амбулаторном лечении и 2044 человека - в стационарах, - сообщил глава минздрава. - В кислороде нуждаются 940 человек, из них 80 уже не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это исторический максимум: такого количества пациентов на ИВЛ у нас еще никогда не было. Ситуация остается чрезвычайно сложной, мы задействуем все ресурсы, которые есть.

Александр Кравченко отметил, что главное отличие нынешней волны от предыдущих заключается в том, что возраст заболевших снижается - ковид «молодеет».

- Сейчас в стационаре в средней и тяжелой степени находятся 80 человек в возрасте до 30 лет и 19 детей. К счастью, на искусственной вентиляции легких детей у нас пока нет, хотя в других регионах такие случаи есть и это тревожно, - заметил министр.

Возраст умирающих от коронавируса в Калининградской области также снижается.

- Умирают практически во всех возрастах, - рассказал глава минздрава. - Мы потеряли 32 человека в возрасте до 40 лет.

Главный санитарный врач региона Елена Бабура сообщила, что новый штамм коронавируса «дельта» имеет более короткий инкубационный период - всего 2-3 дня. А тяжелые клинические проявления наступают уже в течение первой недели (раньше это происходило на второй).

Помогает ли вакцина?

Елена Бабура отметила, что ни одного поствакционного осложнения у привитых жителей области не зарегистрировано. Что касается эффективности, то за все время ковид диагностировали только у 2047 калининградцев, которые привились обоими компонентами вакцины. Это 0,66% от всех, кому уже делали прививку.

- Есть те [привитые], кто попадает в реанимацию, но это единичные случаи, - уточнил Александр Кравченко.

Запасы вакцины в нашем регионе по состоянию на 12 октября составляют около 135 000 комплектов доз. Ежедневно врачи делают около 2000 прививок - после введения QR-кодов темпы выросли в 3 раза. Но и это не предел.

- Мы можем прививать гораздо больше, до 5000 человек в сутки, - рассказал губернатор Антон Алиханов.

Какие ограничения введут?

Власти приготовили целый пакет новых мер, которые начнут действовать в ближайшие дни.

- С 16 октября вводятся QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. м. К пунктам вакцинации, расположенных в торговых центрах, организуют отдельный доступ.

- До 1 ноября будут запрещены групповые занятия спортом для детей и подростков младше 18 лет. Исключения сделают только для сборных команд области или России и индивидуальных занятий.

- Приостанавливается плановая медицинская помощь. Правда, пока не повсеместно, а лишь в отдельных муниципалитетах. Жителей области, имеющих хронические заболевания органов кровообращения и эндокринной системы, мера не коснется.

Что ждет школьников и студентов?

Отправлять на дистант школьников и студентов власти в ближайшее время не будут. На карантине сейчас находятся 28 классов, в которых заболел хотя бы один ученик. Власти при этом не исключают, что продлят осенние каникулы для учащихся среднего и старшего школьного возраста - этот вопрос еще обсуждается.

С 15 октября по 1 ноября с помощью мобильных бригад будут вакцинировать студентов. Прививки останутся добровольными, но для тех, кто не пройдет вакцинацию, возможно, придумают ограничительные меры.

Возможен ли локдаун?

Повторение прошлогоднего локдауна с поголовным закрытием практически всех магазинов, кафе, ресторанов, кинотеатров, театров и музеев в правительстве не рассматривают.

- Введение локдауна вряд ли было бы честным шагом по отношению к тем, кто уже привился, - объяснил Антон Алиханов.

Нет стоит в планах и ограничение работы общественного транспорта. По словам губернатора, нагрузку на автобусы и маршрутки уже постарались уменьшить за счет введения обязательного перевода на удаленку 50% сотрудников (мера действует с 6 октября). Более того - количество транспорта рассчитывают даже увеличить.

- Необходимо привиться и привиться быстро, тогда тогда это даст положительный эффект. Штамм изменился, он стал более агрессивным и врачи просто не успевают «поймать» ситуацию и спасти человека. Мы не видим другого выхода, кроме как максимально быстро завершить вакцинацию, - подытожил Антон Алиханов.