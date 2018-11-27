2018-11-27T14:56:07+03:00
Общество

Памятник Иммануилу Канту в Калининграде отмыли от розовой краски

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Памятник философу Иммануилу Канту на улице Университетской отмыли от розовой краски, которую использовали вандалы. Рабочие подавали воду под давлением – так удалось очистить водоэмульсионку со скульптуры и постамента, с ограды и брусчатки.

Напомним, вандалы напали на памятник Канту в ночь на вторник. Они бросили в скульптуру бутылку с розовой краской. Еще одна емкость с голубой краской пролетела мимо философа и разбилась позади него о брусчатку.

Кроме того, от рук вандалов пострадала могила Канта на острове и мемориальная плита на Ленинском проспекте, установленная на месте, где стоял дом Канта.

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