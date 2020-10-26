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Счастливый финал: собаку, охранявшую мертвого бобра на пляже в Янтарном, нашли хозяева

Рича искали больше года
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Первые минуты встречи. Впечатление, что Рич улыбается не меньше своей хозяйки.

Первые минуты встречи. Впечатление, что Рич улыбается не меньше своей хозяйки.

Фото: СОЦСЕТИ

Удивительная история произошла в минувшие выходные.

В субботу , 24 октября, Алла Иванова, директора Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области разместила в «Фейсбуке» фотографию собаки, охраняющей на пляже в Янтарном мертвого бобра. «Комсомолка» сообщила об этом необычном факте, информация разлетелась по социальным сетям.

На следующий день калининградка Наталья Тамразова, подписанная на новости в мессенджере, увидела в своем телефоне фотографию, и, как она призналась, «у меня чуть сердце не остановилось». Собака, охраняющая мертвого бобра, - это же Рич, пропавший больше года назад!

И спустя несколько часов Наталья написала в «Фейсбуке» о долгожданной встрече с Ричем.

- Спасибо сотрудникам «Галеры», они кормили собаку, - рассказала Наталья. – Мы год искали Рича, по всем приютам. И такая радость…

- Спасибо вам, что разместили статью, - поблагодарила счастливая хозяйка хаски и «Комсомолку». – Делали героем енота, а помогли нашему Ричу вернуться в семью.

Мы, конечно, Наталью поправили, что писали мы не про енота, а бобра, но в сущности – какая уже разница. Рич дома, и это – счастье!

О других странных находках на пляже в Янтарном в минувшие выходные читайте здесь.