Верховный суд решит вопрос о пересмотре дела калининградских врачей в Московской области

Елена Белая и Элина Сушкевич. Фото: Александр Подгорчук

Есть две новости. Во-первых, сторона защиты калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой получила на руки мотивированное апелляционное определение об отмене решения присяжных о невиновности медиков (врачей обвиняли в убийстве ребенка. – Ред.). Во-вторых, заместитель Генерального Прокурора подал ходатайство в Верховный Суд, в котором просит перенести повторное рассмотрение дела Белой и Сушкевич в Московский областной суд.

Адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов прокомментировал происходящее с делом врачей.

- Апелляционная коллегия по делу Сушкевич и Белой подготовило мотивированное апелляционное определение, - подтвердил адвокат. - В нем сформулированы доводы, на основании которых оправдательный вердикт по делу врачей был отменен. Апелляционный суд указывает на существенные нарушения уголовно-процессуального закона, доказывая это фактами, вырванными из контекста или откровенно ложными утверждениями, противоречащими протоколу судебного заседания.

Среди аргументов: давление адвокатов на присяжных, включение в список запасных членов комиссии присяжных человека с погашенной судимостью, а также - ограничение права стороны обвинения на приобщение к делу доказательств ( в документе говорится о том, что к делу не был приобщен ответ из Министерства здравоохранения Калининградской области, подтверждающий мотив Белой. – Ред.).

По словам защитника, в настоящее время готовится жалоба для подачи ее в Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Что касается причин переноса повторного рассмотрения дела Белой и Сушкевич из Калининграда в Московский областной суд, то, как отметил Камиль Бабасов, «прокуратура указывает на возможные общественные акции в защиту врачей, а также на потенциальную заинтересованность высокопоставленных чиновников Министерства здравоохранения Калининграда в оправдании врачей, так как в деле фигурируют вопрос статистики рождаемости (именно поддержание хороших статистических показателей как основной мотив убийства вменяется врачам)».

Кроме этого, адвокат заметил, что «эта мера (перенос рассмотрения дела в другой регион. – Ред.) обычно применяется в случае, когда подсудимые – люди с большим ресурсом влияния в регионе, например, крупные политики, которые реально могут оказать давление на суд и общественность».

- В данном случае – это просто два врача, - отметил Камиль Бабасов.

Заседание по вопросу возможного переноса рассмотрения дела калининградских врачей в Московский областной суд состоится 17 июня в Верховном суде в Москве.