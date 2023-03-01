Прокуратура настаивает на реальном сроке для калининградца, который избил актера Прилучного

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В Калининградском областном суде в апелляционном порядке началось рассмотрение дела об избиении бизнесменом Владимиром Семеновым актера Павла Прилучного в клубе «Завод» в Калининграде.

Апелляцию на приговор Ленинградского районного суда подал государственный обвинитель, апелляционные жалобы – представитель потерпевшего и гражданского истца, а также защитник осужденного.

Как сообщает пресс-служба областного суда, гособвинитель считает, что суд неверно квалифицировал действия Семенова (по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности), а потому назначил мягкое наказание.

Прокурор просит поменять статью на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни» и назначить соответствующее наказание с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Аналогичную позицию высказал в суде представитель потерпевшего и гражданского истца Николай Чигорин.

Защитник осужденного Денис Бушуев продолжает утверждать, что Семенов действовал в состоянии необходимой обороны, поскольку Прилучный нападал на него. Защитник просит оправдать бизнесмена.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 28 марта.

Напомним, в 2022 году калининградцу, обвиняемому в избиении Павла Прилучного, присудили больше года исправительных работ.

Владимира Семенова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.