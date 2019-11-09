О чем говорит Калининград: Трагедия в Пионерском, лишний рубль за капремонт и конец немецким ангарам на Балтийской косе

Черный день для Пионерского

Самая громкая тема недели – бесспорно, трагическое ДТП на въезде в Пионерский. Водитель-лихач сбил женщину с ребенком и скрылся с места аварии. 36-летняя Наталья Птицына погибла сразу, ее двухлетнего сына удалось спасти, благодаря свидетелям и своевременной помощи медиков. Спустя сутки Вадим Кулик – это он был за рулем черной «Мазды» - заявился в полиции: мол, берите меня, сдаюсь. Где он блуждал все эти часы, адвокаты не сообщают. То ли трезвел, то ли выстраивал линию защиты. Кулика, разумеется, арестовали и возбудили уголовное дело. Сядет на несколько лет в колонию-поселение, выйдет, вероятно, гораздо раньше по УДО. Это не вернет Наталью Птицыну и, уж конечно, не остановит новых вадимов куликов, которые будут продолжать летать по нашим дорогам, сбивать пешеходов и оставлять их умирать в кювете.

Я давно считаю, что за подобные преступления, которое совершил Кулик, и которые, к сожалению, время от времени происходят, нужно наказывать пожизненно. Не лишением свободы, а лишением прав. Неужели для нашей Фемиды непонятно, что люди, совершившие такое, крайне опасны, когда находятся за рулем? Даже после того, как отбудут свой срок в местах не столь отдаленных?

В этом деле есть еще один интересный нюанс. Водитель задолжал государству 700 тысяч рублей в виде штрафов, у него был арестован автомобиль. Но это не мешало Кулику гонять по дорогам.

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Рубль за капремонт

В пятницу депутаты областной думы буднично рассмотрели бюджет региона на следующий год и столь же буднично подняли тариф на капремонт. Население эту новость восприняло стоически, то есть, можно сказать, никак не восприняло. Ни митингов, ни одиночных пикетов, даже громких заявлений со стороны оппозиции я не услышал. Хотя какая там оппозиция в наше время? Так, видимость одна.

Хотя после того, как повышение тарифа радостно одобрил комитет по экономической политике, где-то глубоко мелькнуло даже предположение, что может повториться ситуация десятилетней давности, когда по инициативе тогдашнего губернатора Бооса взвинтили транспортный налог. Но не повторилось, поскольку ситуации в корне разные.

Во-первых, народ у нас за последние годы уже привык к разного рода повышениям – тарифов, пошлин, налогов, пенсионного возраста и так далее. Если только зарплаты повысят у кого-нибудь кроме чиновников – вот тогда будет удивление, тогда все загалдят. А так… Привычная рутина. Да, плохо, но ведь почти всем вокруг плохо. А русский народ терпелив.

Во-вторых, тариф подняли всего на рубль за квадратный метр. Все прекрасно понимают, что это немного. Чашка кофе. Стоит ли рвать глотку ради чашки кофе? Тем более, без особых шансов быть услышанными. Транспортный налог, я напомню, подняли в несколько раз, и это ударило по карману гораздо больнее. А так… Хвост отрезается маленькими частями.

И, в-третьих, надо понимать, кого ударил по карману рост транспортного налога – автомобилистов. Одно из наиболее активных сообществ. Вот они вышли на площадь и возмутились. А все остальные позже их поддержали. С тарифом на капремонт, как вы видите, совсем другая история – пострадали все и никто.

Что интересно, в тот же исторический день депутаты приняли еще один законодательный акт: на два часа ограничили время продажи алкоголя. Теперь бутылку водки или пива можно будет купить в Калининграде не раньше 11 и не позже девяти вечера. Так вот эта ограничительная мера вызвала, кажется, больше беспокойства, чем капремонт. Тут ведь на святое посягнули. Но возмущение, надо признать, тоже было крайне вялым.

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Ненужные памятники

Иногда мне кажется, что калининградская Служба охраны культурного наследия занимается на охраной этого самого наследия, а чем-то прямо противоположным. Судите сами. Нам, в качестве трофея досталась богатая культурно-историческими достопримечательностями область. В матушке России такого больше нигде нет. Но что мы видим? В последние 30 лет, после того, как распался Советский Союз, все это богатство, как будто, целенаправленно уничтожается. Сносятся мосты и школы, разбираются на кирпич старинные дворянские усадьбы, разрушаются средневековые кирхи… То есть стирается с земли то, ради чего к нам в последние года повалили туристы.

И что при этом делают власти? А власти в лице Службы охраны культурного наследия берут 14 значимых исторических объектов и отказываются включать их в число охраняемых государством. Даже без обсуждения. Среди этих объектов – одна кирха, несколько господских домов, одно газоубежище (к слову, уже разрушенное), бывший аэродром «Нойтиф» на Балтийской косе с великолепными, хоть и изуродованными временем ангарами. Куда, кстати, ежегодно приезжают 100 тысяч туристов из России и Европы. Просто, чтобы посмотреть на уникальные ангары. И тем не менее, чиновники говорят: нам это не надо. Мы, мол, лучше поставим скульптуру курортницы в центре Зеленоградска. И не беда, что она будет из пенопласта, покрашенного под бронзу. И не беда, что такая же скульптура есть в белорусском городе Молодечно. Даешь большое искусство в центр Зеленоградска!

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Скорее всего, уникальные ангары будут разобраны.Фото: Иван МАРКОВ

Геройский прыжок лосося

Но хватит о грустном. Владимир Разаренов, заместитель директора управляющей компании из поселка Ласкино, что под Калининградом, войдет в историю, благодаря своему прыжку, о котором стало известно далеко за пределами нашего региона. За этот прыжок Владимир даже прозвище получил – «кунг-фу-панда».

Началась эта история с отключения воды. Управляющая компания решила ограничить подачу холодной и, соответственно, горячей в подведомственный ей жилой комплекс в Ласкино. Жильцы возмутились. Один из них, по имени Геннадий, вооружился специальным костылем, вскрыл люк и открыл вентиль. Да будет вода! Все это увидел из окна господин Разаренов. Выскочил на улицу, побежал к Геннадию и перед тем, как начать драку, совершил свой исторический прыжок.

- Ты что, сволочь, делаешь?! Не трогай моего мужа, скотина, я тебя засужу! – кричала жена Геннадия, но замдиректора УК не унимался.

Впрочем, драчунов скоро разняли и, несморя на прыжок, Владимир Разернов поединок, можно сказать, проиграл. Возможно, что и проиграл-то как раз из-за прыжка, потому что видео из Ласкино получила большой резонанс. А позже полетели жалобы на УК в областное правительство, и перекрывать воду Разаренов больше не решился.

Кстати, завтра и вовсе в Ласкино выборы новой управляющей компании. И Разаренову, думается, ничего не светит. Как ни прыгай.

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Миллионы на борщевик

И на закуску о калининградском сельском хозяйстве. Все мы видим, что в последние годы оно совершило большой шаг вперед: надои растут, урожайность зерновых на уровне российских лидеров, пустующих полей все меньше. Но они по-прежнему есть. И самое ужасное, что в полях все больше становится, кажется, самого омерзительного растения на белом свете – борщевика Сосновского.

Поэтому последнюю инициативу региональных властей нужно приветствовать аплодисментами стоя. Как сообщил губернатор Антон Алиханов, на борьбу с борщевиком в следующем году будет выделено 150 млн рублей. На всё этих денег, разумеется, не хватит, но кое-где, наверное, борщевик победим.

Кстати, ранее к борьбе с борщевиком должна была присоединиться прокуратура – чтобы наказывать владельцев заросших зеленой гадостью участков. Увы, о результатах этой работы пока не слышно.

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