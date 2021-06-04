Рассказ разведчика из группы «Тигр», часть 5: «Утром мы проснулись в самом центре немецкой артиллерийской батареи»

В тылу врага могут выручить надежные товарищи, верный автомат и последняя граната. Фото: архив Минобороны РФ.

Группа капитана Александра Радюка (позывной «Тигр») высадилась в ночь на 28 августа 1944 года в лесном массиве Нойзилькайм в районе города Лабиау (сегодня Полесск Калининградской области). В распоряжении «Комсомолки» оказался уникальный материал, который ранее не публиковался, - это аудиозапись, лично созданная радистом группы Николаем Николаевичем Мартыновым в 1989 году. Мы публикуем наиболее интересные эпизоды из этого рассказа. В предыдущей части повествование закончилось на том, как нашим разведчикам пришлось покинуть графский дом, где они скрывались, и вновь уйти в лес, чтобы готовиться к переходу линии фронта.

«Идем к бычку, качаемся»

Скрывшись от гестаповцев, Николай Мартынов вместе с Иваном Подчашинским направились на базу разведгруппы.

- Представляете, какие у всех были глаза, когда мы появились и доложили обстановку! Сделали Ивану перевязку, Костя нам на другой день принес перекись водорода, почистили раны и стали готовиться к выходу. Но перед этим надо было хоть как-то подкормиться. Поэтому решили из стада одного местного бауэра стащить бычка или телочку, сварить, и с этим мясом двигаться к линии фронта. Больше у нас никаких продуктов не было.

Николай Мартынов в январе 1944-го, за несколько месяцев до операции в Восточной Пруссии. Фото: семейный архив.

Мартынов со смехом вспоминает, как обессиленные разведчики еле-еле справились с небольшим бычком.

- Это была страшная картина: он всех сшибал с ног, мы ничего не могли сделать. В конце концов, спутали ему ноги парашютными стропами, продели под них палку и унесли добычу в лес. Забили, наварили мяса, распределили его по вещмешкам и 20 октября 1944 года начали беспримерный поход к линии фронта. На карте капитан Радюк красным карандашом провел прямую, как курс самолета, стрелу до самого края бумаги. Такую же стрелу он сделал и на картах других ребят, отметив места дневок.

Переправа на стропах

Первым серьезным препятствием для разведчиков стала река Дайме (сегодня – Дейма). Мостами, конечно, пользоваться было нельзя, а брода не было. И тогда разведчики соорудили плот из деревянных снегозащитных щитов, связав их между собой стропами. Первым пошел на ту сторону Василий Тишин. Потом все те же стропы натянули поперек реки, и плот превратился в легкий паром. Когда переправился последний участник группы, стропы перерезали, а плот разобрали, чтобы замести следы.

- 22 октября мы вышли на одну поляну и начали думать: продолжать путь дальше по лесу или свернуть на дорогу, чтобы ускорить движение. Все-таки приняли решение идти лесом. Передневали и к вечеру тронулись. Почти 10 часов шли, а потом убедились, что все-таки ночью делать это очень трудно.

В итоге, группа стала использовать только дневные переходы. И 24 октября в лесу недалеко от шоссе, соединявшего Ляпишкемен и Брюксдорф (так у Мартынова, вероятно, речь идет о поселках Лаукишкен и Бюргсдорф, которые сегодня называются, соответственно, Саранское и Березовка и находятся в Полесском районе – Ред.), разведчики увидели какой-то домик.

Мертвая деревня

- Мы решили: зайдем, узнаем, может быть, что-то, заодно и подкормимся. Начали скрытно подползать к этому дому. До него оставалось каких-то 25-30 метров, когда вдруг сзади выскочил мальчишка лет 8-10 и, крича, побежал к дому. Мы прилегли в папоротники и стали ждать, что будет. Вдруг из этого дома выходит высокий, одетый в черное танкист с удлиненным «Парабеллумом» и принимается палить в воздух сериями по три выстрела. Поднимает тревогу. Радюк толкает меня: «Действуй!». Я поднял автомат, но поле первого же выстрела его заедает, следующий патрон не подается в патронник - оказывается, в рожке ослабла пружина. Тогда из бесшумной винтовки прицелились, выстрелили - упал танкист. Ну, а нам ничего не оставалось, как быстро-быстро оттуда убраться.

Разведчики перебежали шоссе, и вскоре увидели, как в район перестрелки едут грузовые машины, набитые солдатами. Надеясь, что с солдатами нет собак, группа ускорила шаг и прошла в таком темпе около 20 километров. Преследования, вроде, не было, однако впереди лес кончался.

- На окраине мы в последний раз разожгли костер и поели горячую пищу. Переночевали и утром продолжили движение. За три дня прошли около 20 километров. Наконец, подошли к Шупенинен (вероятно, имеется в виду несуществующий сегодня Шуппинен, располагавшийся недалеко от поселка Красное Славского района – Ред.), это такие разбросанные хуторки. Нас удивило, что нигде не было ни света, ни шума. Мы зашли в один, в другой… Оказалось, что все жители были эвакуированы. Было такое впечатление, будто только что уехали. В одном доме мы даже нашли накрытый стол. Несмотря на голод, пищу попробовать не решились – вдруг отравлена? Зашли в крайний сарай, выставили посты и заснули. Весь день практически спали. К вечеру набрали воды, попили, закусили в последний раз и отправились в путь.

Парашюты на болоте

Спустя время разведчики оказались у железной дороги, по которой один за другим шли эшелоны из Инстербурга в Тильзит. По словам Николая Мартынова, у всех появилось желание пустить под откос хотя бы один состав. Тем более, все необходимое для диверсии имелось. Однако, посоветовавшись, от этой задумки отказались, чтобы не навлечь на себя еще одну погоню, от которой уйти было бы трудно - впереди начиналась совершенно открытая местность. К тому же, имевшаяся в распоряжении группы карта закончилась, и дальше пришлось идти наобум. До линии фронта, по расчетам, оставалось еще больше сотни километров.

Капитан разведгруппы группы «Тигр» Александр Радюк. Фото: pamyat-naroda.ru

- Когда мы пошли уже без карты, проявил свои способности Александр Радюк. Он изумительный штурман! Пытался издалека по азимуту определять какие-то ориентиры, минуя населенные пункты, чтобы и нас не заметили, и мы через каждые 5-6 километров немного отдыхали. Уже слышна была далекая артиллерийская канонада, но перед нами вдруг оказалось болото. Решили не обходить, а идти через него. На этом болоте валялось множество парашютов от осветительных бомб - САБов. Очень тяжело шли, ноги увязали, и казалось, что болото бесконечное – наши силы были очень истощены. К вечеру вышли на окраину этого болота, остановились в мелком сосняке и сразу заснули. Ночью пошел дождь, а к утру ударил мороз, и мы проснулись примерзшими к земле.

У линии фронта

Но это оказался не самый неприятный сюрприз. Когда разведчики подняли головы, то едва не ахнули. Оказалось, ночью они случайно пробрались в самый центр расположения батареи немецкой дальнобойной артиллерии.

- Любой фриц, идя по своей нужде, мог наткнуться прямо на нас. Что делать? Начали выжидать. Ничего не случилось. Сориентировались, как легче выйти, чтоб не наткнуться на орудийную позицию или на блиндаж. Как только начало смеркаться, потихонечку выбрались из этого окружения.

К 6 ноября разведчики поняли, что до фронта уже рукой подать: были видны взлетающие осветительные ракеты, слышалась стрельба. Но линию фронта нужно было еще перейти, а это всегда один из наиболее опасных моментов в работе разведчика.

- Подобрались какой-то траншее. Видим, что профиль отрыт в нашу сторону, перед траншеей спираль Бруно. Остановились на бруствере и вдруг услышали слева и справа немецкую речь. Мы пригнулись, перешагнули через окоп. Но как перескочить через колючую проволоку? Нам-то это труда не составляло, а вот раненому Ивану было очень трудно. Тут мы сообразили – бросили шинель на спираль и перебросили Ивана. Потом аккуратненько шинель сняли, прошли еще немного, и тут Александр Радюк говорит мне: «Если мы попрем кучей, нас перебьют свои же. Поэтому ты пойдешь первый. И двигайся не по низинам, а по самым высоким местам, чтобы тебя заметили. А мы будем следом идти.

Окончание следует.

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