Присяжные оправдали калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу об убийстве младенца

Элину Сушкевич и Елену Белую освободили из-под домашнего ареста. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградском областном суде озвучен вердикт по "делу врачей". После совещания, которое растянулось на четыре часа, присяжные решили, что бывшая глава роддома №4 Елены Белая и врач-неонатолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич не совершали убийство новорожденного 6 ноября 2018 года.

Сегодняшнее заседание началось в 10 часов утра. Подсудимым предоставили возможность выступить с последним словом, после чего был объявлен перерыв. В 16.00 присяжные отправились в совещательную комнату для вынесения вердикта. Им предстояло ответить на 7 вопросов.

Объявление решения откладывалось несколько раз - присяжные никак не могли правильно заполнить документ. Напряжение нарастало с каждой минутой. В результате на первый вопрос о том, доказано ли, что в роддоме №4 недоношенному младенцу Ахмедову был введен препарат "Магния сульфат", вследствие чего он скончался, присяжные ответили "нет". Решение было принято большинством голосов (пятеро присяжных посчитали, что обвинение не доказано, трое - что доказано).

Остальные шесть вопросов остались без ответа, поскольку при отрицательном ответе на первый вопрос это уже не имело смысла. (Среди формулировок были, например, "Виновна ли Белая в совершении этих действий?", Заслуживает ли Сушкевич снисхождения?" и др.).

Судья также объявил о том, что Елена Белая и Элина Сушкевич освобождаются от домашнего ареста.

Напомним, в ноябре 2018 года в роддоме № 4 Калининграда родился недоношенный ребенок. По версии следствия, экс-главврач роддома Елена Белая дала указание неонатологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич ввести ребенку дозу магния сульфата, от которой младенец умер. Это делалось, по версии следствия, с целью сэкономить ресурсы больницы, а также - не портить показатели медицинской статистики. Чтобы скрыть следы преступления, в историю родов внесены сведения о том, что ребенок умер якобы в утробе матери. Обвиняемые с самого начала не признавали своей вины.

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