Елена Белая и Элина Сушкевич. Фото: Александр Подгорчук

Сегодня, 6 сентября, в Московском областном суде вынесли приговор врачам из Калининграда Элине Сушкевич и бывшему руководителю роддома № 4 Калининграда Елене Белой, которых признали виновными в убийстве новорожденного.

КАКОЙ ПРИГОВОР ВЫНЕСЛИ ЭЛИНЕ СУШКЕВИЧ И ЕЛЕНЕ БЕЛОЙ

Перед тем как суд удалился в совещательную комнату, врачи выступили с последним словом. Элина Сушкевич попросила вынести оправдательный приговор:

- Несмотря на то что присяжные сказали: «Виновны и не заслуживают снисхождения», я считаю, что у суда имеется достаточно оснований, чтобы принять решение о вынесении оправдательного приговора, распустить коллегию и направить дело на новое рассмотрение. Даже государственный обвинитель в своей речи указала, что в экспертизе не сказано о моей виновности, - заявила Сушкевич. - Я не убивала ребенка, магнезию ему не вводила. И мне не стыдно. Мне не стыдно смотреть в глаза моей маме, которая растила меня одна, которая воспитала меня честным и добросовестным человеком, которая смогла дать мне самое лучшее образование. И мама знает, что воспитала врача, но не убийцу.

Суд приговорил Елену Белую к 9,5 года, Сушкевич - к 9 годам ровно. Наказание обе должны отбывать в колонии общего режима.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ДЕЛЕ КАЛИНИНГРАДСКИХ ВРАЧЕЙ СУШКЕВИЧ И БЕЛОЙ

Трагедия произошла 6 ноября 2018 года. Рано утром у Замирхон Ахмедовой (она приехала в Россию из Узбекистана) родился недоношенный мальчик весом всего 700 граммов. Спустя несколько часов ребенок умер.

16 ноября 2018 года на рабочем месте задержали исполняющую обязанности главврача роддома № 4 Елену Белую. Спустя семь месяцев, в июне 2019-го, в изолятор отправили неонатолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич.

По версии следствия, в то страшное утро Сушкевич выполнила указание Белой и ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния. Затем Белая, как считают следователи, приказала подделать документы, в которых указали, что ребенок умер еще в утробе матери. Таким образом и. о. главврача хотела избежать ухудшения показателей роддома, что могло помешать Белой полноценно возглавить учреждение.

Ключевым свидетелем выступила Татьяна Косарева, которая в ноябре 2018 года была заведующей отделением новорожденных. В суде она сообщила, что лично присутствовала в палате интенсивного наблюдения, когда Сушкевич вводила лекарство ребенку. Елена Белая в ответ заявила, что Сушкевич брала анализ крови у младенца, после чего последовала остановка сердца. Реанимационные действия результата не принесли, и ребенок умер.

В декабре 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт. Белую и Сушкевич освободили из-под домашнего ареста, однако в мае 2021 года приговор был отменен. Дело ушло на повторное рассмотрение в Москву. В октябре того же года врачей снова взяли под стражу.

Во время рассмотрения дела в Московском областном суде защита врачей просила назначить повторную судебно-медицинскую экспертизу в другом экспертном учреждении. Адвокаты настаивали, что при пересчете содержания магния в крови и почке младенца были сделаны математические ошибки. Суд в удовлетворении всех ходатайств отказал.

24 августа коллегия присяжных вынесла вердикт - вину медиков посчитали доказанной.

ЧТО ГОВОРЯТ БЛИЗКИЕ И КОЛЛЕГИ ВРАЧЕЙ

Мама Элины Сушкевич, Людмила Михайловна, воздерживается от комментариев. Друзья семьи говорят, что повторное рассмотрение дела, да еще и в другом регионе, не могло не сказаться на ее самочувствии.

Свое отношение к вердикту присяжных «Комсомолке» выразила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неонатологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Минздрава России Марина Дегтярева. Она выступала перед судьей и прокурором в Московском областном суде, но по решению судьи к присяжным допущена не была.

- Вынесенный присяжными вердикт считаю необоснованным. Для меня лично он стал неожиданным, хотя адвокаты с самого начала говорили об обвинительном уклоне судебного расследования, - говорит Дегтярева. - У меня была огромная надежда, что присяжные взвешенно и критически проанализируют доводы обеих сторон и сделают правильный вывод. Но, к сожалению, этого не произошло. И это неудивительно в условиях предвзятости суда и жестокой избирательности информации, представленной судом присяжным заседателям в ходе заседаний. Вердикт присяжных «Врачи не заслуживают снисхождения» я понимаю как «Распни их».

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ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Официальный представитель СК России Светлана Петренко:

«Установлено, что в 2018 году и. о. главного врача роддома Елена Белая, узнав о том, что пациентка родила ребенка в тяжелом состоянии, организовала совершение врачом - анестезиологом-реаниматологом Сушкевич его убийство путем введения лекарственного препарата «Сульфат магния» в дозировке, многократно превышающей допустимую для новорожденных. Мотивом этого преступления стало нежелание ухудшать показатели статистики медицинского учреждения. Совершение преступления подтверждено выводами комиссионных судебно-медицинских экспертиз, которые проводились с привлечением главного неонатолога Минздрава, токсиколога, анестезиолога-реаниматолога и других специалистов. Следствие установило, что сульфат магния, в 20 раз превышавший допустимые значения для взрослого человека, был введен живому ребенку внутривенно непосредственно перед наступлением его смерти. Попасть в организм ребенка другим способом этот препарат не мог. Следователями также была тщательно изучена и проанализирована видеозапись совещания, проведенного под руководством Белой. Эта запись также свидетельствовала о намеренности манипуляций с ребенком, вызвавших его смерть, а также о мотиве преступления, связанном с желанием избежать ухудшения показателей статистики. Позицию следствия подтвердили и другие врачи родильного дома, присутствовавшие при совершении убийства и обсуждении способа его совершения. В итоге действия Белой квалифицированы следствием как организатора убийства малолетнего, действия Сушкевич – как исполнителя убийства».