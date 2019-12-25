2019-12-25T17:16:24+03:00
Общество

Хайпы года: Драка кота и лисы из-за сосиски, любители снежинок из полиции и убойный концерт Шнура

Что обсуждал Калининград в уходящем 2019-м [фото]
Сергей Богров
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Шнур и его группировка собрали на новом стадион более 20 тысяч зрителей.Шнур и его группировка собрали на новом стадион более 20 тысяч зрителей.Фото: Александр КАТЕРУША
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Уходящий год запомнится как важными событиями, о чем мы подробно сообщим в следующем еженедельнике, так и происшествиями, вроде бы мелкими и малозначительными, но которые благодаря интернету разошлись очень и очень широко - хайпами*, как сейчас говорят. Их обсуждали не только в Калининградской области и даже не только в России.

20 тысяч человек обложили матом

Концерт Шнура стал самым масштабным неспортивным событием на стадионе, построенном к ЧМ-2018. С нашего города в июне группировка «Ленинград» начала всероссийский стадионный прощальный тур.

- Это получилось случайно, а, может быть, и не случайно. Все-таки это крайняя западная точка нашей страны. И логичнее начинать с краю, чем из центра, - объяснил тогда Сергей Шнуров.

К мероприятию готовились заранее – установили большую сцену, завезли аппаратуру, экраны, настроили звук и свет. Травяное поле спрятали под пластиковым покрытием, чтобы его не вытоптали зрители.

В итоге шоу посетило больше 21 тысячи человек.

Из минусов – серьезная задержка начала концерта. Из происшествий – падение саксофониста «Ленинграда» Григория Зонтова с двухметровой сцены. Музыкант, кажется, отделался испугом. Его саксофон тоже не вышел из строя. Из традиционного - обилие мата из уст Шнура.

В середине шоу Шнуров предложил передохнуть и объявил антракт. И тут случилось неожиданное – многие зрители начали уходить со словами: «Сваливаем. Ждали 1,5 часа, а тут еще и перерыв!».

И все же большинство зрителей никуда не ушли. Не пропадать же билетам!

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Сосиска раздора

2019 год начался с пограничного конфликта, прогремевшего по многим средствам массовой информации. В начале января на погранпереходе Мамоново-Гроново на российско-польской границе подрались кот и лиса. Из-за сосиски.

Драка кота и лисицы взорвала интернет. Фото: СОЦСЕТИ

Драка кота и лисицы взорвала интернет.Фото: СОЦСЕТИ

Диванные эксперты из соцсетей моментально определили, что лиса заграничная, а кот отечественный. Вывод был сделан как по направлениям, с которых сходились противники, так и по внешним признакам: кот выглядел заметно агрессивнее лисы, а рыжая поначалу пыталась взять хитростью, но быстро ретировалась с поля боя. «Лиса, наверное, из Польши за нашей сосиской пришла?» - предположили одни аналитики с намерением морально поддержать отечественного производителя. «Да, а кот ее защищал», - патриотично согласились другие.

Повод для конфликта, насколько можно предположить, создали туристы, подбросив сосиску раздора. Пограничники в разборках не участвовали.

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"Кунг-фу-панда" из управляющей компании

В начале ноября калининградские соцсети буквально взорвало видео из поселка Ласкино, в котором плотный мужчина в полосатом свитере разбегается и, комично подпрыгнув, бросается с кулаками на другого мужчину. В руках у противника прыгуна ключ для перекрытия подачи воды. Завязывается короткая борьба, в которой сложно определить победителя и побежденного. Слышны только возгласы женщины, снимающей происходящее на телефон: «Ты что, сволочь, делаешь?!» и «Не трогай моего мужа, скотина, я тебя засужу!».

Только через некоторое время удалось выяснить, что происходит: прыгуном оказался заместитель директора управляющей компании «ЖК Град», отключивший жильцам воду за неуплату, а его оппонентом – один из жителей, взявший на себя смелость вернуть воду в многоэтажку.

Еще позже выяснилось, что житель оказался прав, а к коммунальщику накрепко прилипло прозвище «Кунг-фу-панда». Более того, жители еще и договор с ним расторгли. Как говорится, допрыгался.

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РПЦ и хомлины

Об этом скандале даже Иван Ургант пошутил в своем вечернем шоу на Первом канале. Хотел ли такой славы епископ Калининградский и Балтийский Серафим?

Именно он направил письмо на имя губернатора Калининградской области Антона Алиханова, в котором выразил обеспокоенность тем, что в Калининграде появляются… домовые.

Хомлинов в итоге пощадили. Фото: Александр КАТЕРУША

Хомлинов в итоге пощадили.Фото: Александр КАТЕРУША

Речь о фигурках забавных персонажей хомлинов на Медовом мосту (там сидит дедушка) и у Музея янтаря (там стоит бабушка). Авторов хомлинов обвинили в популяризации идей неоязычества, которые, по мнению РПЦ, мешает развитию национальной христианской культуры. Интересно, что в областной думе нашелся депутат, которая поддержала епископа Серафима.

К счастью, вскоре шумиха улеглась, а у Музея Мирового океана установили третью фигурку хомлина – на этот раз внука-морячка. Авторы проекта останавливаться не намерены и продолжат «селить» хомлинов в Калининграде. Их, кстати, поддерживает региональное министерство по культуре и туризму. И правда, туристам очень нравится фотографировать хомлинов и размещать снимки в социальных сетях. Чем не реклама города и его туристического потенциала?

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Юлию Высоцкую удивил янтарь за 22 тысячи рублей

Шума наделала и актриса Юлия Высоцкая. Минувшей осенью она принимала участие в XVI Международном фестивале искусств «Балтийские сезоны», сыграв вместе с Александром Домогаровым в спектакле «Сцены из супружеской жизни».

Как известно, Юлия Высоцкая не только работает в театре, снимается в кино, еще находит время для съемок в ТВ-программах и своего ютуб-канала.

Юлия Высоцкая "оценила" калининградский янтарь. Фото: YouTube

Юлия Высоцкая "оценила" калининградский янтарь.Фото: YouTube

За два дня пребывания в Калининграде Юлия Высоцкая успела погулять по Калининграду и снять несколько сюжетов для программы «Мне это нравится!».

И что же мы увидели? Глубокое разочарование – и в самом янтаре, и в стоимости янтарных украшений, и в дизайне изделий.

- Смола за 22 тысячи? Какая же это смола? – Юлия Высоцкая возмутилась стоимостью изделий из янтаря, выходя из одного магазина.

- Что со вкусом? – этот вопрос у актрисы возникает перед витриной с фигурками животных из янтаря.

Коллега по программе пытается убедить ведущую, что о вкусах не спорят.

- Спорят! – убеждена актриса.

Калининградцы, которые считают Канта и янтарь – нашим всем, кончено, обиделись на Юлию Высоцкую. Но не надолго. Народ у нас отходчивый.

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"Мне просто спросить!"

В этом году калининградские организаторы здравоохранения привнесли немного юмора в столь серьезное и очень ответственное дело - обслуживание пациентов в первичном звене.

В поликлинике на улице Генделя в центре Калининграда в терминале заработала новая опция, название которой - «Просто спросить».

- Электронная очередь в поликлинике Городской больницы № 3 была создана в процессе реализации проекта «Бережливая поликлиника», - прокомментировали появление новшества в региональном министерстве здравоохранения области. – Только за две недели работы ею воспользовались более 500 граждан.

Неожиданная опция, но, как оказалось, крайне полезная. Фото: СОЦСЕТИ

Неожиданная опция, но, как оказалось, крайне полезная.Фото: СОЦСЕТИ

Как же эта опция работает? После получения талона в терминале пациент дожидается номера своей очереди, подходит к окну старшего регистратора, задает свои вопросы.

- Среди часто задаваемых вопросов - как получить направление в Калининградскую областную клиническую больницу, как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной врач и другие, - отмечают в минздраве.

Шутки – шутками, а опция – полезная!

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Сержанты и снежинки

Двух сержантов из ОВД Светлогорска Андрей Ковальчук и Антон Коваленко героями-полицейскими в классическом понимании этого слова не назовешь. Детей из огня не выносили, утопающих не спасали, однако накануне Нового года подарили и своему отделу, и всему калининградскому УМВД праздничное настроение. За что... были наказаны.

Дежуря в родном отделении, два Андрея решили подшутить над своими коллегами из ОВД Пионерского и отослали им поддельный приказ, который предписывал бросить все дела и заняться вырезанием праздничных снежинок на окна. Причем делать все надо по науке - на две снежинки должен быть потрачен один лист бумаги формата А4. "Отчет о результатах проделанной работы требую предоставить в тыл УМВД до 17:00 12.12.2019", - завершается текст приказа, после чего стоит размашистая подпись заместителя начальника Управления внутренних дел по Калининградской области Андрея Сицкого.

Текст приказа очень широко разошелся в интернете. Полковнику Сицкому стали звонить из Краснодара и Красноярска, из Дагестана и Брянска - коллеги-полицейские из других регионов просили помочь украсить снежинками и их отделения. Разгневанный начальник вызвал сержантов Ковальчука и Коваленко на ковер. Вначале хотел влепить выговор, но затем пощадил - заставил на камеру вырезать снежинку.

- Для всех отделений - всем, кто мне звонил по этому поводу, - распорядился полицейский начальник.

Антон и Андрей, понурив головы, старательно принялись за дело.

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* - Хайп (от английского hype - шумиха, ажиотаж) - какое-либо яркое и громкое событие, получившее широчайшее распространение в первую очередь в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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